Concursos com inscrições abertas têm mais de 2,4 mil vagas na região

Manaus - Ao menos seis concursos públicos estão com editais abertos para inscrição no segundo semestre deste ano em estados da região Norte. Mesclando as áreas da segurança pública, saúde e forças armadas, ao todo são 2.407 vagas disponíveis.

No Amazonas, o único concurso com edital aberto é o da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) para servidores em 14 áreas distintas para nível superior além de cargos técnico-administrativos. O prazo para a inscrição é até a próxima terça-feira (21), às 17h pelo portal da banca organizadora.

Com salários variando de R$2,1 mil a R$4,1 mil, o concurso oferece 42 vagas. Em outros estados, o prazo para inscrições são mais estendidos. Veja a seguir a lista que o Em Tempo preparou:



Agente penitenciário

Salário inicial: R$ 3.318,64

Inscrições: de 17 de setembro a 15 de outubro

Escolaridade: nível médio

Vagas: 550 (sendo 440 como cadastro de reserva)

Estado: Amapá

Veja o edital

Agentes de saúde

Salário máximo: R$ 1.623, 62

Inscrições: até 10 de setembro

Escolaridade: nível médio, médio-técnico e superior

Vagas: 563 vagas

Estado: Pará

Veja o edital

Analista e auxiliar administrativo

Salário máximo: R$ 6.830,76

Inscrições: até 14 de setembro

Escolaridade: nível médio (auxiliar administrativo) e superior (analista jurídico, administrativo, de finanças e de planejamento e orçamento)

Vagas: 925 vagas (sendo 560 para cadastro de reserva)

Estado: Amapá

Veja o edital

Marinha do Brasil

Inscrições: até 10 de setembro

Escolaridade: técnico

Vagas: 90

Veja o edital

Aeronáutica

Inscrições: até 10 de setembro

Escolaridade: nível médio

Vagas: 279

Veja o edital

Possíveis publicações de editais



Outros concursos públicos também são esperados - principalmente pelos concurseiros -, como o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da ISS Manaus para servidores fazendários municipais e o da segurança pública do Amazonas.

Ainda não há prazo para divulgação do edital das provas para o concurso da polícia | Foto: Divulgação

No início do ano, o Governo Federal emitiu o documento de autorização para a formação das 500 vagas para os agentes rodoviários federais. Na última semana, a organização do concurso ficou a cargo do diretor-geral da PRF, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU). A previsão é que o edital seja publicado em setembro.

ISS Manaus

A Prefeitura de Manaus confirmou em nota oficial que a comissão do concurso do ISS Manaus finalizou os estudos referentes à realização do certame. Atualmente, a Secretaria Municipal de Finanças (Semef) está na etapa de análise para contratação da banca responsável. Não há prazo previsto para a publicação do edital.

O Governo do Amazonas, informou que as comissões estão atualmente trabalhando nos editais para a definição das bancas organizadoras, mas também não deu um prazo para a publicação do certame. Até o momento, foram divulgadas 1.421vagas divididos na Polícia militar, civil, científica e agente penitenciário.

