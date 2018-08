MPU divulga edital de concurso com salários de até R$11.916,90

As inscrições serão abertas no dia 23 de agosto e os candidatos podem se inscrever até o dia 10 de setembro através do site da Cebraspe. | Foto: Divulgação

O Ministério Público da União (MPU) divulgou nesta quarta-feira (22) o edital do concurso com vagas para técnico de administração e analista em Direito. Ao todo, são 47 vagas para os cargos de técnico de administração em nível médio, e analista em Direito para os formados na área. Os salários chegam a R$11.916,90.



Para técnico em administração são oferecidas 11 vagas e o cargo exige do candidato ensino médio completo e remuneração de R$7.618,61.

Já as outras 36 oportunidades são para analista em Direito, que exige nível superior na na área e o salário é de R$11.916,90.

Para técnicos as vagas são para Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Amapá e Rio Grande do Sul.

Para analistas as chances são para o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Amazonas, Amapá, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

As inscrições serão abertas no dia 23 de agosto e os candidatos podem se inscrever até o dia 10 de setembro através do site da Cebraspe.