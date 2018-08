Receita Federal abre processo seletivo com 29 vagas para Manaus

Os selecionados vão atuar no serviço de perícia, identificação e quantificação de mercadorias importadas ou a exportar e para a emissão de laudo pericial | Foto: Divulgação

Manaus - A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (ALF/AEG) e do Porto de Manaus (ALF/MNS) no Amazonas, está com processo seletivo aberto para contratar pessoal no cargo de Perito Técnico. As contratações terão tempo determinado e exigem escolaridade de nível superior.



Os selecionados vão atuar no serviço de perícia, identificação e quantificação de mercadorias importadas ou a exportar e para a emissão de laudo pericial sobre o estado e o valor residual de bens, no âmbito da jurisdição da Alfândega do Aeroporto e Porto de Manaus.

As vagas são destinadas a candidatos graduados nas áreas/cargos de Engenheiro Químico, Engenheiro Industrial na modalidade Química, Engenheiro de Produção na modalidade Química, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Mecânico e de Automóveis, Engenheiro Mecânico e de Armamento, Engenheiro de Automóveis, Engenheiro Industrial na modalidade Mecânica, Engenheiro de Produção na modalidade Mecânica, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro Eletricista na modalidade Eletrônica, Engenheiro de Comunicações, Engenheiro Têxtil, Engenheiro Geólogo ou Geólogo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Fortificação e Construção, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Naval, Engenheiro de Produção na modalidade Civil e Engenheiro Metalúrgico.

Os aprovados irão atuar na Receita Federal a título precatório e sem vinculo empregatício com a Receita Federal do Brasil.

A remuneração pela prestação dos serviços de perícia será efetuada com base nas tabelas constantes do Anexo Único da IN RFB nº 1.800/2018 e ficará a cargo do importador, do exportador, do transportador ou depositário conforme o caso.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 03 e 10 de setembro de 2018, das 9h às 11h, no Complexo Fazendário da Receita Federal do Brasil, Bloco B, 2º andar, Gabinete da Alfândega do Porto de Manaus, Avenida Danilo Matos Areosa, nº 1530, Distrito Industrial, Manaus-AM.

As inscrições se darão com a entrega de envelopes lacrados, os quais permanecerão em poder da comissão e somente serão abertos na data da sessão pública, com ou sem a presença do candidato ou seu representante legal.

Avaliações

A seleção de pessoal servirá para credenciamento de profissionais por área de atuação, onde serão observados os seguintes critérios classificatórios de pontuação:

- Tempo de atuação como perito credenciado pela unidade local;

- Tempo de atuação como perito credenciado junto unidade local;

- Tempo de experiência como empregado ou autônomo na área específica;

- Curso de pós-graduação;

- Lato sensu, na área específica;

- Stricto sensu, na área específica.

O credenciamento terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do a critério da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Manaus (Alf/Mns) e/ou da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus (Alf/Aeg).

Para ver o edital, clique aqui.

Leia mais:

MPU divulga edital de concurso com salários de até R$ 11.916,00

TJam prepara novo concurso público para o Amazonas

Concursos com inscrições abertas tem mais de 24 mil vagas na região