Susam chamará 812 aprovados em concurso público no Amazonas

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) encaminhou, nesta segunda-feira (03), para a Casa Civil do Governo do Amazonas, a 9ª convocação do concurso público de 2014.



A lista com 812 nomes convocados para a capital e interior será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Estado (DOE). Com esta nova chamada, a atual gestão, que assumiu em outubro do ano passado, completa o número de 2.456 convocados.

A secretaria está substituindo mão de obra terceirizada, seguindo orientação dos órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e o Ministério Público Estadual (MPE-AM).

Na 9ª lista, a Susam chamará 227 classificados do interior para unidades de saúde de 22 municípios, o que resultará na convocação de todos os classificados nos 61 municípios. A Susam já havia concluído a chamada de aprovados de 39 municípios.

Para a Susam capital, serão 452 convocados, e para as fundações, mais 133. Ao final desta chamada, faltarão ser convocadas para Manaus apenas 1.068 classificados.

Válido até 2019, o concurso teve 9.345 classificados e, desde a primeira chamada, já foram convocados 9.312 pessoas, sendo 8.277 classificados no numero de vagas oferecidas no edital e 1035 aprovados .

