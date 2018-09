Abertas inscrições para concurso no AM com salário de até R$ 6.570,95

| Foto: Divulgação

Manaus - O edital de abertura para inscrição do concurso público da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), para o provimento de 208 vagas no Amazonas, foi publicado por meio do Instituto AOCP nesta terça-feira (04).



Os salários para nível superior variam entre R$ 5.632,23 e R$ 6.570,95; para ensino médio e técnico R$ 3.379,35 e R$ 3.942,54; e ensino fundamental R$ 2.297,95 e R$ 2.202, 20.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP, no endereço eletrônico http://www.institutoaocp.org.br , até o dia 8 de outubro.

As taxas de inscrição para nível fundamental estão fixadas em R$ 50, para médio R$ 70, superior e técnico de nível superior R$ 90.

As vagas ofertadas serão para fiscal agropecuário nas especialidades de médico veterinário, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, contador, economista, estatístico, analista de rede, administrador e jornalista.

No nível médio/técnico, o cargo será para técnico de fiscalização agropecuária, para o cargo de agente de fiscalização agropecuária o pré-requisito somente o ensino médio completo, assim como o cargo de assistente técnico.

Para o nível fundamental, as vagas serão para auxiliares de fiscalização agropecuária, motoristas fluviais e terrestres.

