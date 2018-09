Termina nesta segunda (10) as inscrições para o concurso do Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) prorrogou as inscrições para as vagas de nível superior em Arqueologia. Sendo somente pelo site da banca organizadora , o acesso é liberado até às 18h (horário de Brasília) desta segunda-feira (10). O salário inicial para o cargo é de R$ 5.025,29.

Acatando decisão judicial, somente o cargo 2: Técnico 1 - área 2. Todas as alterações dos requisitos para a vaga podem ser conferidas pelo edital atualizado .

A taxa de inscrição é de R$ 117. As pessoas que já se inscreveram até o antigo prazo - 16 de julho - não precisam refazer o documento, sendo válidas para o período das provas. O certame deve ser ocorrido em 21 de outubro ainda deste ano.

Os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição devem observar os itens no edital atualizado. Ao todo, 411 vagas são oferecidas no concurso do órgão. Desse montante, 5% serão destinadas a candidatos com deficiência e 20% aos candidatos negros.

