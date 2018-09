Adaf abre edital com 208 vagas para todos os níveis de escolaridade

Manaus - O concurso público da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf-AM) está com edital publicado para 208 vagas. As inscrições são para todos os níveis de escolaridade e com registro aberto até 8 de outubro.

Os salários variam de R$ 2.202,20 a R$ 6.570, 95 com 40 h semanais. A banca organizadora está a cargo do Instituto AOCP. Para se inscrever, os candidatos devem entrar no site da comissão e ficar atentos às taxas de acordo com os níveis de escolaridade.

Os preços são para o nível fundamental R$ 50, para nível médio R$ 70 e nível superior R$ 90. O deferimento das inscrições sairá dia 15 de outubro, conforme o edital. As provas estão previstas para o próximo dia 9 de dezembro.

O concurso terá validade para dois anos, podendo ser prorrogado pelo chefe do poder executivo. Os candidatos aprovados poderão ser lotados nos municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro da Várzea, Careiro, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

As vagas são para os cargos de Auxiliar de Fiscalização Agropecuária, Motorista, Motorista Fluvial, Agente de Fiscalização Agropecuária, Assistente Técnico, Técnico de Fiscalização Agropecuária, Administrador, Analista de Redes, Contador, Economista, Estatístico, Jornalista, Engenheiro Agrônomo, Fiscal Agropecuário - Engenheiro Agrônomo, Fiscal Agropecuário - Engenheiro Florestal, Fiscal Agropecuário - Médico Veterinário e Médico Veterinário.

