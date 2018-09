Vale e Honda com mais de 600 oportunidades de estágio e Trainee

A Vale oferta 600 vagas de estágio e 23 vagas de trainee para todo território nacional. Os candidatos de nível técnico para estágio devem se formar até dezembro de 2019, ou estar formado na parte teórica, além de matriculados. Os alunos do nível superior devem estar nos dois finais do curso. As inscrições ocorrem até o dia 21 de setembro, no site da empresa.

O Programa Global de Trainee, que atende Canadá e Moçambique, inicia em janeiro de 2019, com duração de um ano. Os candidatos devem estar formados em qualquer curso de graduação, entre o período de julho de 2015 e dezembro de 2018.

O programa realizará, entre os funcionários, um rodízio nas diferentes áreas da empresa, no intuito de promover a transformação cultural e a integração entre diferentes campos. Os interessados podem acessar a página até o dia 5 de novembro.

Honda

O Programa Jovens Talentos 2019, da Honda, está com 19 vagas de Trainee e 13 de estágio para São Paulo. Os selecionados atuarão nas áreas comerciais, administrativo e financeiro da empresa.

Dentre os pré-requisitos estão:

- Formação completa de até dois anos ou cursar o penúltimo ou último ano de graduação;

- Inglês fluente

- Cursos diversos.

O cadastro para o Programa de Trainee segue até 03 de outubro e as inscrições para o estágio seguem até o dia 30 de setembro.

