UFAM aplica provas para cargos técnicos neste domingo (16)

Manaus -A universidade Federal do Amazonas (Ufam) aplica as provas do concurso público para Técnico-administrativos em Educação, nos níveis médio e superior neste domingo (16). Mais de cinco mil candidatos estão aptos a realizar o concurso.



De acordo com a Comissão Permanente de Concursos Compec, 1.919 pessoas concorrem a 18 vagas para cargos de nível médio, enquanto 3.580 disputam as 25 oportunidades para profissionais com nível superior.

Aplicação das Provas

O concurso terá apenas uma etapa, com provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. Somente os candidatos para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (Libras) passarão pela segunda etapa, constituída de prova prática.

As provas objetivas serão realizadas pelo sistema de múltipla escolha e avaliarão os candidatos nas áreas de Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Específicos ao cargo.

O horário de aplicação das provas será de 08h15 as 12h15 (horário oficial de Manaus).

