Quer estagiar na Polícia Civil do Amazonas? Há 60 vagas disponíveis

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Administração e Finanças (DAF) da instituição, abriu a partir desta quarta-feira (19), seleção para o preenchimento de 60 vagas para estágio de nível superior, direcionada a alunos dos cursos de Direito, Administração e Psicologia, que irão atuar nas unidades policiais da capital. O DAF irá receber os currículos dos acadêmicos por e-mail até as 17h, da próxima segunda-feira (24).

Para participar da seleção, os universitários de Direito devem estar cursando a partir do 4ª período e os alunos dos cursos de Administração e Psicologia a partir do 3º período. Martins informou ainda que a jornada de estágio é de seis horas diárias. O valor da bolsa de estágio é de R$ 640, mais auxílio-transporte de R$ 167 por mês.

Os universitários que se encaixem nos requisitos para a seleção e que estejam interessados em atuar no estágio da Polícia Civil do Amazonas, devem enviar o currículo para o e-mail: estagiopcam@gmail.com

“Destacamos que o currículo precisa informar a instituição de ensino, o curso, o período e o turno em que o aluno está cursando atualmente. As informações serão analisadas pela equipe competente da instituição que, após a avaliação, irá entrar em contato com os candidatos aprovados”, pontuou o delegado-geral da PC-AM, Ivo Martins.

*Com informações da assessoria

