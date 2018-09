Concurso para polícias e bombeiros no AM tem mais de 1.300 vagas

Manaus – Mais de 1.300 vagas compõe o quadro do concurso público da segurança pública. O quadro foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). Na manhã desta segunda-feira (25), o secretário estadual de Segurança, Coronel Anézio Paiva, afirmou que ainda essa semana deverá ocorrer o lançamento do edital para o certame.

De acordo com o quadro publicado no DOE, para a Polícia Civil há o total de 424 vagas. Destas, 200 vagas para investigador, 98 para escrivão, 62 para o cargo de delegado, 27 para peritos criminais, 16 para auxiliar de perito, 10 vagas para padioleiros, 8 para perito legista e 3 para perito odontolegista.

Já para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) há 198 para quem quiser ser Aluno Soldado do Batalhão Militar e 30 para Aluno Oficial do Batalhão Militar.

Para a Polícia Militar, os cargos são: Soldado Combatente-Aluno Soldado, com 601 vagas; Oficial Combatente, 20 vagas; Oficial de Saúde, 20 vagas; Cabo Especialista Músico, 20 vagas, e Cabo Especialista de Saúde, também com 20 vagas.

Ainda de acordo com o Anézio Paiva, a banca que aplicará as provas em Manaus já foi escolhida e a decisão levada à Procuradoria Geral do Estado. O processo com a decisão do órgão deve retornar à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O quadro com as remunerações ainda não foi divulgado pelo órgão, de acordo com a assessoria de imprensa da SSP, todos os detalhes serão repassados em uma coletiva.