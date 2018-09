Semsa abre vagas com bolsas de até R$5 mil; inscrições vão até domingo

As oportunidades estão abertas para médicos e enfermeiros | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus está com edital aberto para inscrições em processo seletivo até às 23h59 do próximo domingo (30). No total, são 29 vagas para tutores de ensino - atuando em aprendizagem e como preceptor - com bolsas de até R$ 5.280.

Quem for aprovado vai trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) sem vínculo empregatício, dentro do curso de especialização em saúde pública, com ênfase em estratégia da saúde da família. Das 29 vagas abertas, 19 são para médicos e enfermeiros como preceptores e dez para os profissionais de nível superior para tutores de ensino-aprendizagem.

A remuneração para pesquisador preceptor, para médicos, nos níveis dois e três, é de R$ 2.640. Já para enfermeiros no mesmo cargo, mas no nível um é de R$ 5.280. As inscrições são feitas pelo portal da pasta de saúde. É necessário anexar os documentos em formato PDF.

As fases do processo de seleção passarão por análises de currículo e uma oficina de formação. Para a vaga em que oferece o salário mais alto, o edital aponta que é preciso o titulo de especialista na área de saúde pública e estar sem vínculo com a Semsa. Além disso, o profissional terá a atuação de 40 horas semanais e é necessário ter experiência em preceptoria, estágio curricular ou supervisão em serviço.

Já para a vaga de tutor de ensino-aprendizagem no nível médio, em que o salário é de R$ 2 mil, é requisitado que o candidato seja profissional de nível superior na área da saúde, com experiência em docência, tutoria ou facilitação em metodologias ativas. Ele também terá que ter título de especialista em qualquer área, preferencialmente em processos educacionais em saúde, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura ou declaração de conclusão de curso emitida pela instituição formadora.

O candidato ainda precisa ter disponibilidade de dedicação de 20 horas semanais para atividades de tutoria, sendo no mínimo quatro horas presenciais, ter disponibilidade de participação integral nos encontros mensais, sendo oito horas por dia durante dois dias.

