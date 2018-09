Concurso público da Semef será realizado pela Fundação Carlos Chagas

Manaus - A Fundação Carlos Chagas será a instituição responsável pela realização do concurso público da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), ainda sem data definida para realização. O despacho com a dispensa de licitação foi publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (25).

De acordo com a publicação, a instituição prestará o serviço especializado de planejamento, organização e realização do certame para provimento dos cargos efetivos da Semef. A contratação foi fixada em R$ 2,3 milhões.

“A elaboração e a divulgação do edital com o detalhamento de número de vagas por cargos, assim como os vencimentos, datas e informações sobre a realização das provas está a cargo da instituição contratada”, esclareceu o secretário da Semef, Lourival Praia.

*Com informações da assessoria