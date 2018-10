Concurso com salários de R$ 6 mil tem oportunidade para o Amazonas

Manaus - Foi publicado nesta terça-feira (2) o edital para concurso público da Advocacia Geral da União (AGU), no Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, são 100 vagas ofertadas pelo certame com remuneração de R$ 6.203,34 para jornada de trabalho de 40 horas. As inscrições iniciam nesta quarta (3).

As vagas estão distribuídas pelos cargos de administrador (48); analista técnico-administrativo (dez); arquivista (duas); bibliotecário (uma); contador (32); técnico em assuntos educacionais (duas); e técnico em Comunicação Social (cinco).

Para concorrer é necessário ter o nível superior na área de interesse. A exceção é o analista técnico-administrativo, destinado a quem possui graduação em qualquer área.

Os candidatos aprovados e classificados no concurso poderão ser lotados em qualquer unidade administrativa da Advocacia Geral da União, dentro da vaga concorrida, de acordo com o interesse da Administração. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência e negras.

Os salários de R$6.203,34 são compostos pelo vencimento básico no valor de R$2.220,09, pela Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo (GDAA), no valor de R$3.128, além da Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo – GEATA no valor fixo de R$855,25.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 4 de novembro, pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora.

Para fazer a inscrição, primeiro, é necessário preencher a ficha no site com todos os dados solicitados. Em seguida, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$95. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 5 de novembro.

Será permitida a inscrição para mais de um cargo, desde que a aplicação da prova objetiva ocorra em turnos distintos.

Os exames serão realizadas em dois horários, pela manhã, das 9h às 13h30 (horário de Brasília) para os cargos de administrador, arquivista, contador e técnico em assuntos educacionais. Durante a tarde, das 15h às 19h30 para analista técnico-administrativo, bibliotecário e técnico em Comunicação Social.

