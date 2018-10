Cetam lança edital com 40 vagas para Técnico em Enfermagem Indígena

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) torna pública a oferta de vagas para o curso Técnico em Enfermagem Indígena, na capital. As inscrições acontecem exclusivamente via internet, no período de 15 a 25 de outubro.



São 40 vagas destinadas exclusivamente a candidatos de comunidades indígenas. O objetivo do curso é promover formação técnica aos povos indígenas para que disponham de profissionais de nível médio na área da saúde em suas comunidades. A iniciativa conta com apoio e acompanhamento institucional da Fundação Estadual do Índio (FEI).

“O curso visa atender a demanda específica de comunidades indígenas em Manaus, já que este ano já oferecemos esse mesmo curso a comunidades indígenas no interior. Assim, queremos garantir o efetivo direito dos povos originários à cidadania”, disse o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto.

Inscrições

As inscrições acontecerão via pela internet, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br , no período 0 (zero) hora do dia 15 de outubro de 2018 até às 16h do dia 25 de outubro de 2018.

Após a impressão do formulário de inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao Cetam, em Manaus, no período de 16 a 26 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 16h, para a efetivação de inscrição, com os seguintes documentos: Formulário de Inscrição, devidamente assinado, e o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena – RANI ou Declaração expedida pela FUNAI.

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva no dia 25 de novembro de 2018. O edital com o cronograma de atividades e todas as informações pertinentes ao processo de seleção estará disponível para consulta, no site da Copec, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições para cursos do Cetam encerram nesta quinta-feira (13)

Cetam lança 3.499 vagas para Manaus em cursos de qualificação