Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 19 milhões neste sábado

Neste sábado (6), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 19 milhões no concurso 2.085, que será realizado às 20h (horário de Brasília), em Itapiranga, interior de Santa Catarina.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) deste sábado pela internet, em lotéricas e no Portal Loterias Online. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Mais informações no site de loterias da Caixa.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

Neste sábado o serviço funciona até às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

*Com informações Agência Brasil

