DPE realiza seleção para estágio no próximo domingo

Manaus - A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam), divulgou a lista definitiva dos candidatos inscritos e confirmados no Processo Seletivo de Estágio da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que vai acontecer no próximo domingo (14), a partir das 8hs, na Faculdade Martha Falcão Wyden, localizado na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 300, Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.



A recomendação da diretora da escola, defensora pública Manuela Cantanhede Veiga Antunes, para os candidatos, é que compareçam com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, assim como um documento original com foto de identificação.

Os portões de acesso ao local de realização das provas serão abertos às 7h30 (horário Local) e fechados impreterivelmente às 8h.

O gabarito da prova será divulgado no site da Defensoria Pública na segunda-feira (15), primeiro dia útil após a data de realização da prova. No site estão também os nomes com a lista definitiva dos candidatos que tiveram a inscrição confirmada.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Campanha solidária arrecadará fraldas e leite para instituições do AM

Enem terá geomonitoramento de locais de provas no Amazonas