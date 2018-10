Provas do Vestibular e SIS da UEA serão aplicadas neste fim de semana

Manaus - As provas do Vestibular 2018, acesso 2019, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) serão aplicadas no domingo (21) e na segunda-feira (22). Na terça-feira (23), serão realizadas as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

Os cartões de convocação do candidato com o local de provas estão disponíveis no portal da UEA desde o último dia 5 de outubro, nos links Vestibular e SIS na aba “Locais de Prova”.

Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões (12h50 – horário de Manaus) e levar o documento original de identificação (identidade, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público). As provas iniciam às 13h (no horário de Manaus).

Vagas

Neste ano, 5.337 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do Vestibular e SIS, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 340 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 3.199 vagas, sendo 1.178 vagas para a capital e 1.662 vagas para o interior, além de 138 vagas para indígenas e 221 para PCD.

O Edital do SIS dispõe de 2.138 vagas, sendo 785 vagas para a capital e 1.108 para o interior, além de 126 vagas para indígenas e 119 para PCD.

Gabaritos

Os gabaritos das provas do Vestibular e SIS serão divulgados a partir das 20h (horário de Manaus) do dia 22 e 23 de outubro de 2018 (respectivamente), por meio de consulta pelo CPF do candidato no portal da UEA nos links Vestibular e SIS.

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 4 de dezembro, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2018. A perícia médica, destinada aos candidatos com deficiência, ocorrerá entre os dias 10 e 14 de dezembro. O Edital de Matrícula Institucional para os cursos com início no segundo semestre 2018 será divulgado no dia 25 de abril de 2019.

