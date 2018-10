Prefeitura de Manaus oferece vagas para Residência Médica Familiar

Médicos e estudantes cursando o último semestre de medicina, interessados em concorrer as 12 vagas do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, disponibilizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), deverão se inscrever no período de 4 a 18 de novembro, por meio do endereço www.cermam.com.br. O valor da taxa é R$ 600, mas o edital prevê isenção para os casos em que este valor comprometa a renda mensal, considerando, ainda, a existência de dependentes.

Também poderão participar médicos brasileiros que tenham concluído a graduação no exterior ou profissional estrangeiro que concluiu o curso no Brasil ou no exterior. Para isso devem consultar as resoluções 1831 e 1832 do Conselho Federal de Medicina (CFM) em vigor. A matrícula, no caso de aprovação, estará condicionada à apresentação de todos os documentos exigidos nestas resoluções.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explica que o programa de Residência Médica faz parte das ações da Escola de Saúde Pública. “Uma das prioridades da Esap é a qualificação profissional. Por meio da Residência, estimulamos a ampliação dessa especialidade no quadro da Secretaria, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde em Manaus”, ressalta Magaldi.

No âmbito municipal, a Comissão de Residência Médica da Semsa (Coreme) é coordenada pelo médico Mauro Magaldi. Segundo ele, a procura por essa especialidade vem crescendo em Manaus. E este ano, a modalidade terá um atrativo a mais. “A novidade deste edital será a oferta, além da bolsa de estudo no valor de R$ 3.300, de bolsa complementar no valor de R$ 4.800 por meio do Programa Mais Saúde Manaus, o Promais, totalizando R$ 8.100”, explica o coordenador.

O curso terá a duração de dois anos. O processo seletivo será realizado em três etapas. A primeira, uma prova escrita, objetiva, de múltipla escolha com 100 questões, correspondendo a 50% da nota final, com caráter eliminatório e classificatório na mesma data, programada para o dia 2 de dezembro, às 08h. A segunda etapa, a ser realizada no dia 16 de dezembro, das 8h às 20h, consiste em exame prático para avaliar conhecimentos, atitudes e habilidades, correspondendo a 40%, com caráter eliminatório e classificatório. A terceira, que vale 10% e tem caráter não eliminatório, será a análise do currículo do candidato, que obrigatoriamente deve cadastrar e/ou atualizá-lo na plataforma Lattes.

Nos dias 26 e 27 de dezembro, os candidatos que obtiverem no mínimo 50% de acertos na prova prática, devem encaminhar os documentos para análise curricular, cujo resultado será divulgado no dia 08 de janeiro de 2019. O início da Residência está previsto para 1º de março de 2019.

