Inscrições para processo da Fundação Matias Machline estão abertas

Manaus - A Fundação Matias Machline, localizada no Distrito Industrial, ex-Fundação Nokia, divulgou, nesta segunda-feira (29), o edital para 368 vagas do Ensino Médio Técnico nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de novembro. A data da prova será dia 9 de dezembro de 2018.

As vagas são destinadas aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, que estão concluindo em 2018. O processo é um dos mais concorridos do Amazonas, na modalidade de ensino médio técnico.

O edital com as informações sobre o processo foi divulgado nesta tarde, por meio do site da instituição, onde também serão as inscrições. Na sede da fundação, também será montada uma estrutura para atender aqueles que não conseguirem fazer a inscrição pela internet.

Há 32 anos, a Fundação Matias Machline, que tem como mantenedora a empresa Digitron da Amazônia, acumula histórias de sucesso, pois proporciona Ensino Médio técnico de excelência a jovens carentes de Manaus, transformando a realidade desses estudantes e de suas famílias.

A cada ano, 350 alunos se formam no Ensino Médio técnico e levam para a vida os pilares da disciplina, do respeito e da humildade. A maioria dos formandos segue para estudar nas melhores instituições de ensino superior do Brasil. Em 2016, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) fez uma carta de reconhecimento para a Fundação, pelo índice de aprovados ao longo dos anos.

*Com informações da assessoria.

