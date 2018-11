Processo Seletivo de saúde do Exército encerra dia 23 de novembro

O Comando da 10ª Região Militar (10ª RM), que abrange a área dos Estados do Ceará e do Piauí, anunciou o novo Processo Seletivo, destinado à formação de cadastro reserva para possível preenchimento de vagas em Organização Militar (OM). As inscrições podem ser realizadas até dia 23 de novembro, em Fortaleza - CE, Avenida dos Expedicionários, 1589, Fátima, entrada pela lateral do 23º Batalhão de Caçadores (23º BC), ou em Teresina - PI, na Avenida Frei Serafim, 2833, Centro, 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC).

Esta seleção objetiva, ainda, à formação do Corpo da Reserva das Forças Armadas, adaptando este efetivo às atividades militares, para que, em caso de mobilização, as Forças possam lançar mão desse universo.

Selecionados devem realizar o exercício de atividades técnicas especializadas no âmbito da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, nas localidades abrangidas pelo 3º Distrito Naval, pela 10ª Região Militar e II Comando Aéreo Regional, de forma transitória e por tempo determinado, nas áreas de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária.

Após convocação, os profissionais serão incorporados nas Organizações Militares, na situação de Guardas-marinha (MB) ou Aspirante-a-oficial (EB e FAB), da Reserva de 2ª classe. Os voluntários, oficiais da Reserva de 2ª classe, de qualquer Quadro ou Corpo, serão incorporados no posto em que se encontrarem, observando os critérios constantes no Estatuto dos Militares.

Os interessados em concorrer a alguma das oportunidades disponíveis neste Processo Seletivo podem efetuar inscrição, preferencialmente, por ordem alfabética, nos seguintes períodos:

Letra "A" até "H": 8 a 21 de outubro de 2018;Letra "I" até "Q": 22 de outubro de 2018 até 4 de novembro de 2018;Letra "R" até "Z": 5 a 23 de novembro de 2018.

Este Processo Seletivo, válido até a data imediatamente anterior ao início das inscrições da próxima seleção, compreenderá de Entrevista e Anamnese (confirmação dos dados pessoais e profissionais para cadastramento no sistema), Avaliação Curricular, Inspeção de Saúde - Entrega de Exames Laboratoriais, Atividades Administrativas, e por fim, incorporação para o Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) ou para o Estágio de Instrução e Serviço (EIS).

Mais informações podem ser obtidas no edital de abertura disponível em no site da 10ª Região.

