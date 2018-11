Top 15: concursos oferecem 7 mil vagas e salários de até R$18 mil

Manaus - O sonho e a realização econômica de parte da população é conseguir passar em um concurso público. Os últimos meses de 2018 reservam uma variada opção de vagas em certames realizados em todas as regiões do país. São quase 7 mil vagas, em diversos cargos, destinadas aos candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Pensando nesse público, o Em Tempo separou uma lista com os 15 concursos mais promissores e que estão com inscrições abertas. Os salários chegam a R$ 18 mil.

1 - Ministério do Trabalho Emprego (MTE)

Um dos certames mais aguardados no país é o do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por conta da defasagem do quadro de efetivos. O órgão federal deve lançar edital com 2.616 vagas apenas no início de 2019, mas boa parte dos candidatos aos cargos já iniciaram a preparação e os estudos para "abocanhar" uma das oportunidades.

Levando em conta a urgência do certame, o Governo Federal já deve escolher nos próximos dias a banca organizadora e definir o cronograma. O maior número de vagas será para o cargo de auditor-fiscal do trabalho (AFT), com 1.309 vagas, que são destinadas para quem tem formação de Nível Superior em qualquer área de atuação. Os servidores em início de carreira terão salário de R$ 20.487,00.

Haverá vagas ainda para Administrador (93); Economista (12); Técnico em Comunicação Social (10); Técnico em Assuntos Educacionais (10); Psicólogo (26); Sociólogo (4); Estatístico (5); Engenheiro (5); Contador (58); Bibliotecário (2); e Arquivista (32). Para essas oportunidades, os ganhos iniciais giram em torno de R$ 5.494,09.

Para o cargo de agente administrativo serão disponibilizadas 1.307 vagas. A escolaridade mínima exigida é Ensino Médio completo. As remunerações iniciais são de R$ 3.881,97.



2 - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais



O Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBM - MG) realiza inscriçõs para 500 vagas aos Cursos de Formação de Soldados Bombeiros Militar (CFSd - BM) e Soldados Bombeiros Militar Especialistas (CFSd Esp - BM) para o ano de 2020.

Das 500 chances, 418 são para Praças Combatentes para candidatos do sexo masculino e 47 para candidatas do sexo feminino. Além disso, há 35 vagas no Quadro de Praças Especialistas, nas áreas de Mecânica Leve (4); Mecânica - Motor à Diesel Gasolina/ Álcool (4); Eletricista de Autos Saúde (2); Técnico em Enfermagem (14); Técnico em Saúde Bucal (6); Técnico em Informática/ Rede de Computadores (3) e Técnico em Telecomunicações III (2).



O curso de formação terá duração mínima de oito meses. O vencimento inicial, na graduação de Soldado de 2ª Classe, é de R$ 3.506,40. Já para a função de Soldado de 1ª Classe BM, o salário tem valor de R$ 4.098,42. Os candidatos devem ter entre 18 a 30 anos até a data de inclusão, ou seja, até o dia 20 de janeiro de 2020. Há exigência ainda de altura mínima de 1,60 metros e Nível Médio ou equivalente ou Nível Médio/Técnico, de acordo com a exigência da função.

As etapas do concurso consistem em: Prova Objetiva, Prova de Redação, Exames Médicos Preliminares e Complementares, Teste Psicológico, Prova Teórico/ Prática, Teste de Capacitação Física, Habilidades Natatórias e ainda Exame Toxicológico. As inscrições encerram no 27 de novembro, às 19h (horário de Brasília), via internet. Clique para se inscrever agora.

3 - Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul



O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBM - RS) abriu inscrições de novo Processo Seletivo de nível fundamental para o período de novembro de 2018 a abril de 2019. São 800 vagas para o cargo de Guarda-Vidas Civis, sendo que 700 são para habilitados nas Águas de Mar e 100 em Águas Internas.

São 800 vagas para o cargo de Guarda-Vidas Civis | Foto: Divulgação





Os interessados devem ter entre 18 e 55 anos e se inscrever até o dia 7 de novembro de 2018. Clique aqui para se inscrever agora.

Os candidatos serão classificados por três fases de avaliação: Exame de Saúde e Mental, Teste de Aptidão Física e Capacitação Técnica. O salário oferecido ao guarda-vidas é R$ 2 mil.

4 - Alfândega da Receita Federal de Porto Alegre



A Receita Federal do Brasil realiza concurso público para a sede do órgão em Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Os aprovados vão prestar assistência técnica e inspetoria no Aeroporto Internacional Salgado Filho. No total, são 31 oportunidades para os cargos de importador, exportador, transportador ou depositário.

Há vagas na área de Química destinadas à Engenheiro Químico; Engenheiro Industrial, modalidade Química; Engenheiro de Produção, modalidade Química, Bioquímico, Químico, Engenheiro Mecânico; Engenheiro Mecânico e de Automóveis; Engenheiro Mecânico e de Armamentos, Engenheiro Automotivo, Engenheiro Industrial, modalidade Mecânica, Engenheiro de Produção, modalidade Mecânica.

Há ainda seis oportunidades na área Elétrica para Engenheiro Eletrônico; Engenheiro Eletricista, modalidade Eletrônico ou Eletrotécnico. Dez vagas na área de Mensuração para Engenheiro Civil; Engenheiro de Fortificação e Construção; Engenheiro Naval; Engenheiro Mecânico; Engenheiro Mecânico e de Automóveis; Engenheiro Mecânico e de Armamentos, Engenheiros Industrial - modalidade Mecânica e Engenheiro de Produção - modalidade Mecânica ou Civil; e Engenheiro de Petróleo.



E por fim quatro vagas para a área de Geologia para os cargos de Engenheiro Geólogo ou Geólogo e Engenheiros de Minas com especialização em Gemologia.



As inscrições são recebidas de forma presencial no setor de Protocolo da Alfândega da Receita Federal em Porto Alegre, situada na Avenida Sepúlveda, nº 53, Prédio da Alfândega, Centro Histórico, entre os dias 29 de outubro de 2018 e 8 de novembro de 2018, no horário das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

5 - Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul

O concurso da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Mato Grosso do Sul (SAD - MS) é destinado à contratação de candidatos para apoiar à Educação Básica. São 500 oportunidades para os cargos de Assistente de Atividades Educacionais e Agente de Atividades Educacionais, como Agente de Limpeza e de Merenda.

A carga horária é de 40 horas semanais para os cargos de educadores | Foto: Divulgação





As vagas são para os níveis Fundamental e Médio, com remunerações entre R$ 1.067,65 e R$ 1.323,89. A carga horária é de 40h semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de novembro de 2018 e a taxa varia entre R$ 81,06 e R$ 135,10. Clique aqui para se inscrever agora

6 - Prefeitura de Cuiabá



A Prefeitura de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, está selecionando 2.250 profissionais de níveis Médio e Superior e também formar cadastro reserva. A carga horária é de 20h a 40h semanais e os salários variam de R$ 1.115,48 a R$ 3.319,20, conforme o cargo pretendido.

São oferecidas 2.254 oportunidades para Cuidador de Aluno com Deficiência (515); Instrutor de Libras (5); Intérprete de Libras (5); Técnico em Desenvolvimento Infantil (505); Técnico em Nutrição Escolar - Merendeira (87); Técnico em Manutenção e Infra Estrutura - Auxiliar de Serviços Gerais (180); Técnico em Manutenção e Infra Estrutura - Condutor de Veículos (4); Administrador (1); Arquiteto (2); Bacharel em Direito (2); Contador (1); Engenheiro Ambiental/Sanitarista (2); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Eletricista (2); Estatístico (2); Fonoaudiólogo (2); Nutricionista (2); Psicólogo (3); Professor Ensino Fundamental de Ciências (6), Educação Artística/Arte (30), Educação Física (30), Geografia (6), História (6), Instrutor de Libras (4), Intérprete de Libras (4), Letras/ Espanhol (4), Letras/Inglês (6), Letras/Língua Portuguesa (6), Pedagogo (820) e Matemática (6); e Professor com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial (4).

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de novembro de 2018. As taxas são nos valores R$ 60 e R$ 70. Clique aqui para se inscrever agora

7 - Prefeitura de Niterói



A Prefeitura Municipal de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, realiza concurso público para o preenchimento de 107 vagas de Ensino Médio e Superior. As vagas são para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

As vagas são para os cargos de Assistente Social (65); Psicólogo (30); Pedagogo (2) e Auxiliar Administrativo (10). A prova está prevista para o dia 16 de dezembro de 2018, e Avaliação de Títulos aos cargos de nível superior, de caráter classificatório, todas realizadas em Niterói.

Os contratados devem ser beneficiados com remunerações de R$ 954,00 a R$ 1.925,85 de acordo com seus requisitos de escolaridade. As inscrições vão até o dia 8 de novembro de 2018 e a carga horária alterna entre 30h e 40h semanais. Clique aqui para se inscrever agora

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 48 e R$ 58, por meio de boleto bancário.



8 - Eletrobras Eletronorte abre vagas de estágio



As Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte/Eletrobras) realizam processo seletivo para cadastro reserva para estágio de estudantes de nível médio, técnico e superior. A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

A concessionária tem interesse em estudantes de nível médio, técnico e superior, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social - Audiovisual/Cinema, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade), Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia da Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Química, Engenharia Sanitária Ambiental, Gestão Ambiental, Gestão de RH, Psicologia, Serviço Social, Sistema da informação, Sistemas Elétricos, Tecnologia da Informação e Tecnologia de Saneamento Ambiental.

Estas vagas serão distribuídas entre as cidades de Brasília - DF, Rio Branco - AC, Macapá - AP, São Luís - MA, Cuiabá - MT, Jauru - MT, Rondonópolis - MT, Sinop - MT, Belém - PA, Marabá - PA, Altamira - PA, Vila do Conde - PA, Tucuruí - PA, Ji - Paraná - RO, Porto Velho - RO, Samuel (Candeias do Jamari - RO), Boa Vista - RR, Palmas - TO e Araraquara - SP.

O valor da bolsa estágio é de R$ 354,64 para os estudantes de nível médio e técnico e de R$ 638,00 para os estudantes de nível superior. A este valor será acrescido o auxílio refeição no valor de R$ 580,58, além de auxílio transporte e seguro de acidentes pessoais.



As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 18 de novembro de 2018. Clique aqui para se inscrever agora

9 - Prefeitura de Ananindeua/ Pará



A Prefeitura de Ananindeua seleciona 394 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A carga horária é de 30h semanais e as remunerações são nos valores de R$ 1.028,75 e R$ 1.347,94, exceto os cargos de nível fundamental cujo valor é de um salário mínimo vigente no país.

As taxas do concurso são nos valores de R$ 55, R$ 70 e R$ 90 | Foto: Divulgação





As funções disponíveis são: Auxiliar Municipal - Mensageria e Protocolo (30); Auxiliar Municipal - Condução de Veículos - Motorista (30); Auxiliar Municipal - Conservação e Limpeza de Vias Públicas - Gari (30); Auxiliar Municipal - Manipulação e Preparação de Alimentos - Merendeira (40); Auxiliar Municipal - Serviços Gerais - Servente (130); Auxiliar Municipal - Vigilância e Segurança (70); Técnico Municipal - Secretariado (50); Analista Municipal - Assistência Social (5); Analista Municipal - Medicina Veterinária (3); Analista Municipal - Enfermagem (3) e Analista Municipal - Farmácia Bioquímica (3).



As inscrições são feitas até o dia 17 de dezembro de 2018 e as taxas são nos valores de R$ 55, R$ 70 e R$ 90. Clique aqui para s inscrever agora

Todos os candidatos serão submetidos a Prova objetiva de Múltipla Escolha, composta 50 questões de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 20 de janeiro de 2019.



10 - Câmara Municipal de Porto Velho



Quinze profissionais de níveis médio e superior estão sendo selecionados pela Câmara Municipal de Porto Velho, com jornada de trabalho de 40h semanais e salários que variam de R$ 2.200 a R$ 6.149,22.

As oportunidades estão distribuídas nas funções de Oficial de Diligência (1); Taquígrafo (1); Técnico Administrativo (3); Técnico de Áudio e Vídeo (1); Técnico Legislativo (1); Tradutor e Intérprete de Libras (1); Analista Jurídico (2); Analista de Tecnologia e Informática (1); Analista Legislativo (1); Auditor de Controle Interno (1); Contador (1) e Procurador (1).

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de novembro e o pagamento da taxa vai de R$ 60 a R$ 90. Clique aqui para se inscrever agora

11 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) oferece oportunidades para profissionais de nível Médio/ Técnico e Superior. São 27 vagas para Professores e Técnicos Administrativos, com salários que variam de R$ 2.446,96 a R$ 10.043,67, ao mês.

No edital nº 30/2018 as oportunidades são para Docentes das áreas de Artes (1); Engenharia Química (1); Filosofia (1); Geografia (2); Informática (1); Letras/Inglês (1); Medicina Veterinária (1); Pedagogia (1) e Sociologia (1).



Já o edital nº 31/2018 tem vagas para Técnico-Administrativos: Administrador (1); Analista da Tecnologia da Informação (1); Bibliotecário/ Documentalista (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Pedagogo (1); Técnico em Assuntos Educacionais (3); Tecnólogo em Gestão Pública (1); Técnico em Contabilidade (1); Técnico de Laboratório Eletromecânica (1); Técnico de Laboratório de Informática (1); Técnico de Laboratório Química (1) e Técnico em Tecnologia da Informação (3).

As taxas variam entre R$ 100,00 e R$ 120,00, podem ser efetuadas até o dia 9 de novembro de 2018. Clique aqui para se inscrever agora

12 - Tribunal Regional Federal/1ª Região - Estágio



O Tribunal Regional Federal do Estado de Rondônia (TRF - RO) faz um Processo Seletivo de estágio para estudantes de Direito interessados em atuar na 4º Vara Federal (Juizado Especial Federal) da Secção Judiciária do Estado.

A área de atuação especifica do estagiário será na Secretaria da Vara Federal, no Gabinete do Juiz ou Sala de Audiência, onde ele terá carga horária de 20h e bolsa no valor de R$ 904,00 e mais vale-transporte de R$ 7,31 por dia.

O interessado deve estar cursando do 4º ao 8º período da graduação. As inscrições seguem até o dia 7 de novembro. Clique aqui para se inscrever agora

A primeira avaliação está prevista para às 9h30, dia 13 de novembro de 2018, no Auditório da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

13 - Polícia Civil de Roraima

As inscrições para o concurso da Polícia CIvil de Roraima seguem até o próximo dia 20 de novembro. São 330 vagas, sendo 38 destinadas a funções públicas de Ensino médio e 292 de Nível Superior.

As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42 | Foto: Divulgação

Do total de ofertas, 33 são reservadas a pessoas com deficiência. Os interessados nas vagas de Ensino Médio podem disputar os empregos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Quem tem o Nível Superior está apto às carreiras de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação.

As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. Clique aqui para se inscrever agora

14 - Universidade de Tocantins

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) oferece processo seletivo que preencherá 35 vagas no cargo de Professor Substituto. As oportunidades são para diversas áreas e destinadas aos Câmpus Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

A remuneração varia de acordo com a carga horária e titulação do profissional. Quem possui doutorado receberá R$ 3.449,83 para 20 horas e R$ 5.786,68 para 40 horas; Para mestrado a remuneração é de R$ 2.786,27 para 20 horas e R$ 4.272,99 para 40 horas; já a especialização recebe R$ 2.442,66 para 20 horas e R$ 3.576,28 para 40 horas e graduação: R$ 2.236,31 para 20 horas e R$ 3.126,31 para 40 horas.

As inscrições serão realizadas até o dia 12 de novembro. Clique aqui para se inscrever agora

15 - Prefeitura de vitória do Xingu - Pará



A Prefeitura de Vitória do Xingu realiza concurso para contratar mais de 310 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os contratados devem prestar serviços em jornada de 20h a 30 horas semanais, assim serão contemplados com salários que variam de R$ 954,00 a R$ 2.953,70.

São 315 oportunidades distribuídas nos cargos de Agente de Portaria (10); Auxiliar de Serviços Gerais (20); Gari (50); Agente Operacional (20); Auxiliar Administrativo (30); Condutor de Embarcação (2); Guarda de Segurança Patrimonial (10); Motorista Categoria D/ E (30); Operador de Máquinas Leves e Jerico (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Servente (30); Agente Administrativo (30); Auxiliar de Contabilidade (1); Auxiliar de Laboratório (2); Auxiliar Técnico Eletricista (1); Guarda de Saúde (10); Técnico Agrícola (2); Técnico em Enfermagem (13); Técnico de Laboratório (4); Técnico em Radiologia (2); Assistente Social (3); Bioquímico (1) e Odontólogo (5).

Há também vagas para Professores que devem atuar na Zona Rural ou Urbana, nas áreas de Educação Infantil - Creche (5) e Pré-Escola (4); Ensino Fundamental Menor - 1º ao 5º ano - Educação Geral (6) e Educação Física (2); 6º ao 9º ano nas áreas de Língua Portuguesa (2), Ciências (2), Artes(2), Ensino Religioso (2), Matemática (2), Educação Física (2), Inglês (2) e Geografia (2) e Educação Especial e Inclusiva - Intérprete (1) e Atendimento Educacional Especializado - AEE (1).

Interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição até o dia 25 de novembro de 2018. Clique aqui para se inscrever agora

