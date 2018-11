TRT-11 abre inscrições de processo seletivo para estágio em Direito

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT -11) está com inscrições abertas para seleção de estágio de Direito para formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 12 de novembro.

O processo seletivo tem validade de um ano, enquanto o estágio terá duração mínima de seis meses e máxima de 24 meses, a ser cumprido em áreas cujas atividades sejam correlatas ao seu curso de formação, junto aos Gabinetes ou Varas do Trabalho de Manaus. Conforme a conveniência e oportunidade do TRT-11, serão disponibilizadas bolsas no valor de R$ 800,00 para carga horária de 4 horas e de R$ 1.200,00 para carga horária de 6 horas.

Os interessados em participar da seleção devem estar matriculados a partir do 6º período ou 3º ano em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e possuir coeficiente de rendimento mínimo 6, que deverá ser comprovado no momento oportuno por meio de histórico escolar.

Serão reservados 10% das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo a pessoas com deficiência que, no momento da inscrição, declararem tal condição e cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que sejam portadoras. Outros 10% serão destinados às pessoas que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais.

A prova de caráter objetivo, composta de 25 questões, será realizada no dia 18 de novembro, das 9h às 11h30, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), situada na Av. Darcy Vargas, 2200, Parque 10 de Novembro, Manaus/AM.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, pontuação correspondente a 50% das questões válidas da prova objetiva. O gabarito preliminar está previsto para ser divulgado a partir do dia 19 de novembro, no site do TRT da 11ª Região. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 29 de novembro. O edital completo está disponível na página do TRT 11.

Mais informações: Escola Judicial (92) 3621-7452 / 7453 / 7454

