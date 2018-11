Prefeitura de Manaus convoca vacinadores e registradores aprovados

Manaus - Está disponível o resultado dos recursos e também a lista dos candidatos classificados e convocados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para vacinadores/registradores, que irão atuar na campanha de vacinação antirrábica animal deste ano.

A lista pode ser acessada no site da prefeitura . A partir da publicação, os convocados devem comparecer até o dia 20 de novembro na Gerência de Gestão do Trabalho (Sala de Concurso e Processo Seletivo) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1695, Adrianópolis (com entrada pela avenida Maceió), no período de 6 a 20 de novembro, das 8h às 12h, para procedimentos pré-admissionais.

O contrato dos selecionados terá duração de 62 dias, prazo de realização da campanha coordenada pela Semsa. Os selecionados terão auxílio-transporte, auxílio-alimentação e salário-família. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e, aos sábados, das 7h30 às 11h30.

Para a função temporária, os selecionados terão remuneração de R$ 954, com parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%, decorrente de agente agressivo biológico. Entre as atribuições do profissional estão o transporte das vacinas, aplicação das doses de vacina em cães e gatos e preenchimento do Certificado da Vacina.

