Quer ser estagiário no TCE-AM? Há 185 vagas disponíveis; saiba mais

Manaus - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), abre na próxima segunda-feira (12), até o dia 18 de novembro, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 185 estagiários e formação de cadastro reserva para o órgão, com chamada prevista para o mês fevereiro de 2019.

O edital nº 1/2018-ECP completo do processo seletivo será divulgado no Diário Eletrônico do TCE (http://doe.tce.am.gov.br/), na tarde desta quarta-feira (7/11). O estágio no TCE tem duração de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$ 1.000,00, com ajuda de custo para o vale-transporte no valor R$ 167,20 e mais seguro de vida.

Podem se inscrever os alunos — a partir do 2º período — matriculados as áreas de direito, administração, arquivologia, engenharia civil, economia, contabilidade, tecnologia da informação e comunicação social (jornalismo e relações públicas). A única exigência é que o candidato tenha coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6,0 (seis).

Por orientação do coordenador-geral da Escola, conselheiro Ari Moutinho Júnior, as inscrições serão feitas, exclusivamente, por meio do portal da ECP, no campo reservado às inscrições.

Estão sendo oferecidas, neste PPS, 101 vagas para direito, 29 para administração, 19 para engenharia civil, 17 para contabilidade, sete para economia, três para arquivologia e três para comunicação social, além da formação do cadastro, cujos candidatos da lista de espera vão sendo chamados na medida em que as vagas forem aparecendo ao longo do ano.

As inscrições e provas

As inscrições serão feitas em duas etapas. A primeira com o preenchimento de formulário no site da ECP e a segunda com a confirmação de inscrição: quando os estudantes deverão entregar cópias dos documentos (RG, CPF, comprovante de matrícula e histórico escolar), entre os dias 21 a 26 de novembro, com a confirmação emitida no portal no ato da inscrição.

A prova será feita no dia 16 de dezembro, com quatro questões discursivas e três horas de duração. Locais e horário serão divulgados posteriormente.

