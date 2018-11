Confira o novo processo seletivo do Programa Mais Saúde da Prefeitura

Manaus - Mais um Processo Seletivo da Prefeitura de Manaus para profissionais da área da saúde, com e sem vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), será lançado na categoria de Preceptores, para atuarem no âmbito do Programa Mais Saúde Manaus, o Promais, da Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap).

O curso, com duração de 24 meses, é para Especialização em Saúde Pública com ênfase na Estratégia Saúde da Família, sendo oferecido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Com bolsas de R$ 900 a R$ 2.640, o processo conta com sete vagas, sendo uma para nutricionista, uma para psicólogo, duas para educadores físicos, uma para assistente social, uma para farmacêutico e uma para fisioterapeuta. As inscrições deverão ser feitas no link https://psesap.manaus.am.gov.br/ , de 6/11 a 23h59 do dia 13/11.

O prefeito Arthur Virgílio Neto explica que este é mais um passo na formação e qualificação de profissionais da área da saúde, dentro do projeto da Escola de Saúde Pública. “Este processo vai agregar conhecimento e informação a estes profissionais, alguns já pertencentes a nossa rede de saúde. O que queremos é isso: ofertar conhecimento para aperfeiçoar cada vez mais nossos serviços na rede de atenção básica”, disse o prefeito.

O preceptor desenvolverá suas atividades de docente-assistencial, acompanhando o especializando nas atividades práticas de produção do cuidado no Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O edital com informações como perfil dos candidatos, documentação necessária, etapas, prazos, entre outras, está disponível para consulta no site da Semsa http://semsa.manaus.am.gov.br e no Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira, 6/11.

