1º Seminário de Contabilidade acontece dia 14 de novembro em Manaus

Manaus - O 1° Seminário do Programa de Voluntariado da Classe Contábil do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM) acontecerá dia 14 de novembro, das 8h às 17h, no Instituto de Ensino Superior Brasileiro (ESB), no Millenium Shopping. O evento trará como tema: "O impacto da prestação de contas, celebração e renovação de convênios nas entidades sem fins econômicos".

As inscrições encerram nesta sexta-feira, dia 9, no site: www.crcam.org.br

O evento é realizado pelo CRCAM, através do seu Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), que trará renomes nacionais que atuam na área como a Promotora do Ministério Público, Kátia Oliveira, que fará a palestra magna, a Coordenadora do PVCC do Rio de Janeiro, Sandra Helena Pedroso, a Professora do Departamento de Contabilidade da UFAM Silvia Elaine Moreira e o Coordenador Nacional do PVCC do Piauí, Elias Dib Caddah Neto. Durante a programação também haverá discussão sobre o Observatório Social Brasil e a apresentação de cases de sucesso em Manaus.

A seguir, a programação completa:

Programação de quarta-feira (14/11/2018) - 8h

Credenciamento - 9h00m

Palestra Magna: “O Impacto da Prestação de Contas, Celebração e Renovação de Convênios nas Entidades sem Fins Econômicos” – Palestrante - Katia Maria Araújo de Oliveira – Promotora do Ministério Público. - 10h10m

Sorteio de brindes - 10h30m

Palestra: “Prestação de Contas para Alimentação Escolar e Lei Rouanet” Coordenadora do PVCC-RJ Sandra Helena Pedroso - 11h30m

Sorteio de brindes - 12h00m

Almoço Livre - 13h45m

Video Institucional – PVCC – Observatório Social Brasil - 13h52m

Sorteio de brindes - 14h00m

Palestra Técnica: “Um Panorama sobre a Contabilidade do Terceiro Setor”. Professora do Departamento de Contabilidade da UFAM Silvia Elaine Moreira - 15h:00m

Casses de Sucesso: Abrigo coração do Pai - 16h:00m

Palestra Técnica: “Entendendo o que é Entidade do Terceiro Setor” Elias Dib Caddah Neto (Coord. Nacional PVCC-PI) - 16h30m Encerramento.

