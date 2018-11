Cetam convoca 110 aprovados em concurso público

A convocação se dá após retomada dos trâmites de convocação pela atual gestão, levando em conta o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal | Foto: Divulgação





Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) convoca 110 aprovados no concurso público 2014. Entre os nomeados estão 91 aprovados para capital e 19 aprovados para o interior, com atuação nos municípios de Itacoatiara, Tabatinga e Tefé.



A lista com nomes dos convocados está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 9 de novembro, divulgado nesta quarta-feira (14). A convocação se dá após retomada dos trâmites de convocação pela atual gestão, levando em conta o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de orientações do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM).

“Tivemos um processo de retomada de estudos e análises e hoje podemos prestar contas desse trabalho com a convocação de todos os aprovados que estavam aguardando esse chamamento há quatro anos e irão agora reforçar a educação profissional pública do Amazonas”, disse o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto.

Cronograma:

Os convocados deverão se dirigir nos dias 22 e 23 de novembro aos locais definidos em edital para entrega de documentação e recebimento do encaminhamento para a Junta Médica.

A lista com os nomes dos convocados e o cronograma contendo data, local e documentos necessários para a nomeação e posse estão disponíveis no site do Cetam.

*Com informações da assessoria

