Cinco concursos públicos ainda com inscrições abertas na Região Norte

Manaus - Até o próximo dia 17 de dezembro haverá inscrições abertas para concursos públicos realizados na Região Norte do país. As provas devem ser realizadas no início de 2019 e os salários podem chegar a R$ 11 mil.

Pelo menos cinco concursos ainda estão com inscrições abertas e oferecem, juntos, mais de mil oportunidades. O Amazonas, Acre, Rondônia e Pará estão entre os estados com oportunidades. Confira a lista que o Em Tempo separou para os "concurseiros":

1 - Força Aérea

A Força Aérea Brasileira (FAB) está realizando uma seleção para preencher 425 vagas de nível superior no posto de Oficial temporário. O salário inicial é de R$ 6.993,00, mais adicionais de especialização. Ao avançar no posto, o salário poderá chegar a R$ 11 mil.

Podem se inscrever cidadãos brasileiros natos, de ambos os sexos, para a realização do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), Estágio de Instrução e Serviço (EIS), Estágio de Adaptação Técnico (EAT) e Estágio de Instrução Técnico (EIT). Na Região Norte, as oportunidades são para as cidades de Belém-PA, Manaus-AM, Porto Velho-RO e Boa Vista-RR. Cidades das demais regiões também serão contempladas.

As vagas são para especialidades de Enfermagem Geral Assistencial, Enfermagem Docência Superior, Enfermagem em Nefrologia, Enfermagem em Oncologia, Enfermagem em Cardiologia, Enfermagem em Terapia Intensiva Neonatal, Enfermagem em Terapia Intensiva, Enfermagem em Auditoria, Farmácia Hospitalar, Farmácia Bioquímica, Farmácia Industrial, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Todas as especialidades médicas, inclusive de Clínica Médica, Nutrição, Odontologia, Psicologia Clínica, Psicologia Educacional, Psicologia Organizacional, Terapia Ocupacional, Serviço Social e Veterinária.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de novembro de 2018. Clique aqui para se inscrever agora

2 - Processo seletivo da Prefeitura de Jauru - RO



As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Jauru (RO) estão abertas até o dia 30 de novembro, pelo site www.jaru.ro.gov.br , ou de forma presencial, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Florianópolis, 3062, Centro. A inscrição é gratuita.

A seleção dos profissionais será feita por meio de análise de currículo. Os títulos para análise deverão ser entregues junto a inscrição na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Jaru. O resultado final do certame será divulgado no dia 11 de dezembro de 2018, pelo site da Prefeitura.

Os candidatos aprovados serão admitidos em caráter emergencial e temporário, pelo prazo de seis meses, período este que poderá ser prorrogado de acordo com o interesse da administração pública, a contar da data de assinatura do Contrato de Trabalho.

3 - Concurso Prefeitura de Vitória do Xingu-PA

A Prefeitura de Vitória do Xingu realiza concurso para contratar mais de 310 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os contratados devem prestar serviços em jornada de 20h a 30 horas semanais, assim serão contemplados com salários que variam de R$ 954,00 a R$ 2.953,70.

São 315 oportunidades distribuídas nos cargos de Agente de Portaria (10); Auxiliar de Serviços Gerais (20); Gari (50); Agente Operacional (20); Auxiliar Administrativo (30); Condutor de Embarcação (2); Guarda de Segurança Patrimonial (10); Motorista Categoria D/ E (30); Operador de Máquinas Leves e Jerico (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Servente (30); Agente Administrativo (30); Auxiliar de Contabilidade (1); Auxiliar de Laboratório (2); Auxiliar Técnico Eletricista (1); Guarda de Saúde (10); Técnico Agrícola (2); Técnico em Enfermagem (13); Técnico de Laboratório (4); Técnico em Radiologia (2); Assistente Social (3); Bioquímico (1) e Odontólogo (5).

Há também vagas para Professores que devem atuar na Zona Rural ou Urbana, nas áreas de Educação Infantil - Creche (5) e Pré-Escola (4); Ensino Fundamental Menor - 1º ao 5º ano - Educação Geral (6) e Educação Física (2); 6º ao 9º ano nas áreas de Língua Portuguesa (2), Ciências (2), Artes(2), Ensino Religioso (2), Matemática (2), Educação Física (2), Inglês (2) e Geografia (2) e Educação Especial e Inclusiva - Intérprete (1) e Atendimento Educacional Especializado - AEE (1).

Interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição até o dia 25 de novembro de 2018. Clique aqui para se inscrever agora

4 - Concurso CAU- AC

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Acre (CAU-AC) realiza concurso público para preencher vagas e formar cadastro de reserva em empregos de níveis médio e superior, sob regime de leis da CLT.

Os contratos passarão por período de experiência de 90 dias, e em caso de desempenho satisfatório do profissional, terão contratos por prazo indeterminado.

São 2 vagas imediatas e mais 50 em cadastro reserva para cargos de Assistente Administrativo (1 + 25cr) que exige ensino médio completo e para Arquiteto/Urbanista (1 + 25cr) com requisito de ensino superior na área do cargo. Os salários serão de R$ 5.822,44 para Arquiteto e de R$ 1.600 para Assistente por jornada de trabalho de 30 horas semanais. Clique aqui para se inscrever agora

5 - Concurso Prefeitura de Ananindeua-PA



A Prefeitura de Ananindeua seleciona 394 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A carga horária é de 30h semanais e as remunerações são nos valores de R$ 1.028,75 e R$ 1.347,94, exceto os cargos de nível fundamental cujo valor é de um salário mínimo vigente no país.

As funções disponíveis são: Auxiliar Municipal - Mensageria e Protocolo (30); Auxiliar Municipal - Condução de Veículos - Motorista (30); Auxiliar Municipal - Conservação e Limpeza de Vias Públicas - Gari (30); Auxiliar Municipal - Manipulação e Preparação de Alimentos - Merendeira (40); Auxiliar Municipal - Serviços Gerais - Servente (130); Auxiliar Municipal - Vigilância e Segurança (70); Técnico Municipal - Secretariado (50); Analista Municipal - Assistência Social (5); Analista Municipal - Medicina Veterinária (3); Analista Municipal - Enfermagem (3) e Analista Municipal - Farmácia Bioquímica (3).



As inscrições são feitas até o dia 17 de dezembro de 2018 e as taxas são nos valores de R$ 55, R$ 70 e R$ 90. Clique aqui para s inscrever agora

