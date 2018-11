UEA prorroga prazo de inscrição para especialização em modalidade EAD

Manaus- Continua aberto até o dia 10 de dezembro o prazo de inscrições para o curso de Especialização de Vigilância em Saúde e Epidemiologia Aplicada à Saúde Coletiva, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), da Universidade do Estado do Amazonas (REA).

A especialização tem como objetivo capacitar graduados que atuem e/ou pretendem atuar na rede de atenção à saúde, contribuindo para o aprimoramento de profissionais que realizam atividades direta e indiretamente no campo da Vigilância em Saúde e da Epidemiologia na Amazônia, colaborando com a consolidação do Sistema Único de Saúde.

Para residentes em Manaus, as inscrições serão realizadas presencialmente na secretaria da pós-graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizada na Av. Carvalho Leal, 1777 – Cachoeirinha. Para os interessados dos demais municípios, o processo de inscrição deverá ser feito pelo e-mail posvigilancia.epidemio.esa@gmail.com.

O curso inicia em fevereiro de 2019 e tem duração de 14 meses com carga horária de 30 horas.

Acesse o Edital no link abaixo.

http://www2.uea.edu.br/ingresso.php?dest=posInfo&titulacao=ES&selecao=5182

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Faculdade Uninassau realiza evento de comunicação em Manaus

Inscrições abertas para curso de cuidador de Idoso em Manaus