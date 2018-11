IDAM divulga edital oferecendo 339 vagas com salário de até R$6.570

Amazonas - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM) divulgar edital de nº 01/2018. Com organização do IBFC oferecendo 339 vagas, o concurso IDAM 2018/2019 terá validade de dois anos, prorrogáveis.

O concurso IDAM terá 339 vagas, sendo 108 para Técnico em Agropecuária, 59 para Engenheiro, 39 para Vigia, 37 para Assistente Técnico, 24 para Motorista de Auto, 21 para Extensionista Social, 13 para Auxiliar de Serviços Gerais, 10 para Motorista Fluvial, 9 para Médico Veterinário, 7 para Técnico de Nível Superior, 6 para Auxiliar Operacional, 5 para Assistente Social e 1 para Auxiliar Administrativo.

A remuneração inicial será de R$ 2.202,20 para os cargos de nível fundamental, de R$ 3.942,57 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 6.570,95.

As vagas serão distribuídas entre os 66 escritórios do IDAM no Estado do Amazonas, presentes em 62 diferentes municípios.

Inscrições

As inscrições serão realizadas pela página do IBFC (www.ibfc.org.br) das 09 horas do dia 03 de dezembro de 2018 até meia noite de 07 de janeiro de 2019.

Provas

As provas serão aplicadas nas cidades de Manaus, Eirunepé, Humaitá, Tabatinga, Tefé e Parintins.

Primeiro concurso

Com pouco mais de duas décadas de existência, nunca foi realizado concurso público específico para o provimento de cargos integrantes do quadro de servidores do IDAM. Este, portanto, será o primeiro concurso.

Certamente, o concurso que ofereceu cargos relativamente mais "próximos" aos necessários ao quadro de pessoal do IDAM foi o de 2011, realizado pela Secretaria de Estado de Produção Rural - AM (SEPROR). Naquela oportunidade, a organização ficou por conta do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, através da Comissão Permanente de Concursos - COPEC.

O concurso SEPROR 2011 ofereceu 206 vagas para cargos de provimento efetivo e consistiu de duas etapas: prova objetiva e prova de títulos. Essas etapas foram realizadas nos municípios de Manaus, Boca do Acre, Humaitá, Itacoatiara, S. Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

Entre os cargos oferecidos, houve vagas para Fiscal Agropecuário-Médico Veterinário, Fiscal Agropecuário-Agrônomo, Técnico em Agropecuária, Agente Agropecuária e Auxiliar Agropecuário.

Confira o edital:





IDAM

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas é vinculado à Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado. Sua atuação predominante se dá em atividades ligadas ao acompanhamento e controle de planos, programas e projetos de assistência técnica e extensão rural, agropecuária, florestal e pesqueira. Com isso, o IDAM exerce um papel preponderante no desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais do Estado.

O órgão possui estreito relacionamento com instituições parceiras, entre elas prefeituras, fundações, órgãos da rede estadual e também de âmbito federal. Atua também apoiando políticas públicas voltadas para o desenvolvimento agroflorestal e ainda canaliza recursos para fomento a programas de defesa agropecuária, florestal e pesqueira.

*Com informações da assessoria

