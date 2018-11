Susam vai convocar 586 aprovados no concurso de 2014

MANAUS – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) vai realizar a 10ª chamada de aprovados no concurso de 2014. O decreto de nomeação deve ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) até a próxima sexta-feira (30/11), seguido da publicação do edital de chamada, na próxima semana.Serão 586 convocados.

De acordo com o secretário de estado de Saúde, Francisco Deodato, os 586 convocados irão substituir os convocados em junho e setembro que não tomaram posse, assim como os servidores aposentados e falecidos. “Desta forma, cumpriremos nosso dever de convocar quem passou no concurso sem aumentar os nossos gastos com a folha. Serão convocados aprovados para cargos na capital, no interior e para as fundações, em todos os níveis”, explica Deodato.

O concurso teve 9.345 classificados no geral e, desde a primeira chamada, já foram convocados 9.312 pessoas. Em setembro, a Susam chamou 812 aprovados. Dos 812 convocados, 227 foram para o interior e 452 para a capital, além de 133 para as fundações de saúde.

Leia mais:

Bolsa Universidade seleciona quase 19 mil candidatos em Manaus

Idam divulga editarl oferecendo 339 vagas com salário de mais de R$ 6 mil

Cinco concursos públicos ainda com inscrições abertas na região Norte