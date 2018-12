ATENÇÃO: Susam convoca 667 aprovados em concurso público

Manaus - A Secretaria de Estado da Saúde (Susam) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a 10ª chamada de aprovados no concurso público de 2014. A lista final dos convocados conta com 667 nomes para ocupação de cargos de níveis superior, médio e fundamental.

A publicação do edital de posse deverá ser feita na segunda-feira (03). A partir dessa publicação, os candidatos chamados nessa fase terão 30 dias para apresentação de exames na junta médica e entrega de documentos no Recursos Humanos da Susam.

O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, informou que os 667 concursados chamados vão substituir os convocados em junho e setembro que não tomaram posse, assim como os servidores aposentados e falecidos. “Convocamos para cargos na capital, no interior e para as fundações, em todos os níveis”, explicou Deodato.

O concurso teve 9.345 classificados no geral e, desde a primeira chamada, já foram convocados 9.393 pessoas. Somente este ano, foram feitas cinco chamadas com 3.123 convocações: em fevereiro, foram chamados 428; em maio, 540; em junho, 676, e mais 812 em setembro.

O concurso tem validade até abril de 2019. Com a atual chamada, faltam ser nomeados 778 pessoas dentro do número de classificados.

Em setembro, a Susam chamou 812 aprovados. Dos 812 convocados, 227 foram para o interior e 452 para a capital, além de 133 para as fundações de saúde. Na ocasião, a Susam completou todas as chamadas para o interior, totalizando 2.446 convocações, 304 a mais que o número de classificados no certame.

“Foram 2.142 classificados, aprovados dentro do número de vagas. Mas, diante da necessidade de reforçar os serviços nos municípios, a Secretaria chamou 2.446 pessoas”, informa Deodato.

*Com informações da assessoria

