Saiba como participar de seleção para Escolas de Tempo Integral no AM

Manaus - O segundo dia de inscrições para o Processo Seletivo para as Escolas Estaduais de Tempo Integral (PSEETI) para o ano letivo de 2019 levou centenas de pessoas às escolas, nesta terça-feira (04). São ofertadas 2.401 vagas para os ensinos Fundamental e Médio. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (07).



O atendimento inicia às 8h e segue até às 17h, nas escolas que funcionam em turno diurno. E das 8h às 21h nas escolas com funcionamento nos turnos diurno e noturno.

O processo é aberto para toda a comunidade escolar, pública e privada, dos ensinos Fundamental e Médio. O PSEETI é integralmente gratuito e atenderá 28 escolas de tempo integral da capital e uma de Parintins.

O edital com todas as informações e relação das escolas de tempo integral pode ser conferido no site: www.educacao.am.gov.br .

Nas primeiras horas de atendimento na Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista, um número expressivo de pais procurou atendimento, como explicou o gestor da escola, professor Orlando Moura.

“Todas as escolas estão atendendo a partir de hoje, o sistema está funcionando tranquilamente. A procura dos pais é grande porque ainda buscam o atendimento na escola em que eles desejam vaga para o filho, mas a inscrição pode ser feita em qualquer escola da rede, onde o responsável pode informar, no ato da inscrição, a escola que deseja pleitear a vaga”, enfatiza Orlando.

Cinco por cento das vagas serão reservadas aos candidatos com deficiência; 75% para alunos oriundos da Rede Estadual de Ensino do Amazonas, com matrícula ativa no Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam), em 2018, e 20% das vagas estarão disponíveis para candidatos de outras redes de ensino.



As oportunidades, como uma escola bilíngue, vão ser muito importantes para a educação dele, assim como a interação com outras crianças na faixa etária dele”, explica Graziela, que pleiteia uma vaga para o 6º do Ensino Fundamental para 2019.

Selecionados

A lista dos selecionados para o PSEETI será divulgada a partir do dia 12 de dezembro de 2018 no mural das escolas participantes e no site www.educacao.am.gov.br.

Escolas de tempo integral do interior

A Seduc informa que as demais escolas de tempo integral do interior do estado, com exceção de Parintins, seguirão o calendário de matrículas do ensino regular, que será realizada de forma online por meio do aplicativo Matrículas Amazonas ou site www.matriculas.am.gov.br e que deve ser divulgado na próxima semana, uma vez que nos anos anteriores houve mais oferta de vagas do que matrículas.

Dúvidas sobre o edital podem ser feitas na Coordenação de Matrículas da Seduc, por meio do e-mail: cmat@seduc.net.

