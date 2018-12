Convocados do concurso da Susam têm 30 dias para apresentar documentos

Manaus- A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) publica na próxima edição do Diário Oficial do Estado (DOE) o Edital de Chamada nº 005/2018, com orientações sobre prazos para entrega de exames e documentos necessários para a posse dos 667 aprovados no concurso de 2014, convocados na 10ª chamada, divulgada no último dia 30 de novembro.

No edital, a secretaria informa que os convocados têm até o dia 30 deste mês para agendarem perícia médica na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas. O processo de agendamento deve ser feito por meio do endereço eletrônico http://servicos.sead.am.gov.br/juntamedica/realizar-agendamento . No total, a Susam chamou mais 667 aprovados no certame de 2014.

Feito o agendamento, os futuros servidores devem comparecer à Junta Médica Pericial, no dia agendado, com todos os exames exigidos no edital (veja lista no final da matéria). A Junta Médica Pericial fica localizada na rua Igarapé de Manaus, s/nº, Quadra 3, Parque Residencial Manaus (Prosamim), no antigo prédio onde funcionava a sede do Prosamim.

A Susam ressalta que a não realização dos exames médicos ou apresentação parcial dos exames exigidos impedirá o exercício do cargo.

Após entregar os exames e receber o laudo médico emitido pela Junta Médica, o candidato habilitado deve comparecer para entregar sua documentação (veja no final da matéria), no caso dos aprovados para cargos da Susam (capital e interior), ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos da secretaria, localizada avenida André Araújo, 701, Aleixo, Manaus-AM.

No caso dos habilitados para vagas nas fundações de saúde, os documentos devem ser entregues nas próprias unidades. As fundações também publicarão seus próprios editais de chamada. Mas, para todos os casos (Susam e fundações), o prazo em que essa etapa deve ocorrer é o mesmo: até o dia 30 de dezembro.

Substitutos

O secretário de estado de Saúde, Francisco Deodato, informa que os 667 concursados chamados vão substituir os convocados em junho e setembro que não tomaram posse, assim como os servidores aposentados e falecidos. “Convocamos para cargos na capital, no interior e para as fundações, em todos os níveis”, explicou Deodato.

O concurso teve 9.345 classificados no geral e, desde a primeira chamada, já foram convocados 9.393 pessoas. Somente este ano, no governo Amazonino Mendes foram feitas cinco chamadas com 3.123 convocações: em fevereiro, foram chamados 428; em maio, 540; em junho, 676, e mais 812 em setembro. O concurso tem validade até abril de 2019.

Em setembro, a Susam chamou 812 aprovados. Dos 812 convocados, 227 foram para o interior e 452 para a capital, além de 133 para as fundações de saúde. Na ocasião, a Susam completou todas as chamadas para o interior, totalizando 2.446 convocações, 304 a mais que o número de classificados no certame. “Foram 2.142 classificados, aprovados dentro do número de vagas. Mas, diante da necessidade de reforçar os serviços nos municípios, a Secretaria chamou 2.446 pessoas”, informa Deodato.

Lista de exames:

a) Sangue: hemograma completo, grupo sanguíneo + fator RH, VDRL e Glicose (exames com validade de 03 meses);

Urina: EAS (exames com validade de 03 meses);

b) Parasitológico (exames com validade de 03 meses);

c) Eletrocardiograma com laudo, somente para candidatos acima de 35 anos (exame com validade de 06 meses);

d) Radiograma do tórax com laudo, exceto grávidas (exame com validade de 06 meses);

e) Escarro, apenas para mulheres grávidas;

f) Exame oftalmológico (exame com validade de 01 ano)g) Eletroencefalograma, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 01 ano);

h) Audiométrico, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 06 meses);

i) PSA livre e total, apenas para homens acima de 35 anos (exame com validade de 06 meses);

j) Colpocitologia, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 01 ano);

k) USG Mamária, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 01 ano);

l) Atestado de Sanidade Física e Mental, emitido por médico vinculado ao SUS.

Lista de documentos:

m) Ficha Cadastral digitada (disponível no site www.saude.am.gov.br) – ORIGINAL;n) Laudo Médico emitido pela Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas – ORIGINAL;

o) 1 (uma) Foto 3×4;p) PIS/PASEP (Caso nunca tenha trabalhado, Cópia da Carteira de Trabalho parte da foto e verso) – 01 (uma) CÓPIA;

q) Carteira de Identidade – RG (CNH não será aceita como documento identificação) – 01 (uma) CÓPIA;

r) Cadastro de Pessoa Física – CPF – 01 (uma) CÓPIA;s) Carteira Nacional de Habilitação – CNH: categoria D, para o cargo de MOTORISTA – 01 (uma) CÓPIA;

t) Comprovante de Residência (Somente ÁGUA, TELEFONE OU ENERGIA com CEP) ou Declaração de Residência emitida por Cartório ou Delegacia – 01 (uma) CÓPIA;

u) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral atualizado (disponível no site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) – 01 (uma) CÓPIA;

v) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação – 01 (uma) CÓPIA;

w) Conta Corrente no Banco BRADESCO: Extrato ou Cartão (Cópia legível) – transcrever manualmente o nº da agencia e nº da conta corrente e assinar igual a identidade – 01 (uma) CÓPIA;

x) Cargos de Nível Superior – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de atuação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC – 01 (uma) CÓPIA;

y) Registro no Conselho de Classe – Regional AMAZONAS, em caso de outra região trazer declaração de transferência e protocolo de entrada na Regional AMAZONAS – 01 (uma) CÓPIA;

z) Comprovante de quitação com o Conselho de Classe – 01 (uma) CÓPIA;aa) Cargos de Nível Médio – Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Médio completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC – 1 (uma) CÓPIA;

bb) Registro no Conselho de Classe – Regional AMAZONAS, em caso de outra região trazer declaração de transferência e protocolo de entrada na Regional AMAZONAS (Profissionais da Saúde) – 01 (uma) CÓPIA;

cc) Certificado de Conclusão de Curso Técnico na Área de Atuação, para os Cargos Técnicos de Nível Médio (Profissionais da Saúde) – 01 (uma) CÓPIA;

dd) Cargos de Nível Fundamental Completo – Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Fundamental completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC – 01 (uma) CÓPIA;

ee) Certificado de Informática Básica para o Cargo de Agente Administrativo – 01 (uma) CÓPIA;

ff) Cargos de Nível Fundamental Incompleto – Comprovante de Escolaridade de Nível Fundamental Incompleto, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC – 01 (uma) CÓPIA;

gg) Declaração de bens (característica dos bens) e valores que constituam patrimônio, e, se casado (a), a do cônjuge. Informações deverão ser digitadas caso não possua bens, informar: “nada a declarar” (disponível no site www.saude.am.gov.br) – ORIGINAL;

hh) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa. Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) – ORIGINAL;

ii) Declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s). Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) – ORIGINAL;

jj) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade. Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) – ORIGINAL;

kk) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Federal. – ORIGINAL;

ll) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Estadual. – ORIGINAL;

mm) Apresentar certidão (nada consta) da Polícia Federal. (disponível em http://servicos.dpf.gov.br) – ORIGINAL.

*Com informações da assessoria

