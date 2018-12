Entrega de documentos do Bolsa Universidade encerra nesta sexta

Manaus - O prazo para a entrega dos documentos dos 18.983 classificados da primeira chamada do Programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, finaliza nesta sexta-feira (7).

Os contemplados devem comparecer, das 8h às 18h, à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), localizada na avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, no bloco D, da Universidade Nilton Lins, zona Centro-Sul da capital.

Para garantir o benefício, o candidato precisa entregar a documentação a fim de comprovar os dados fornecidos no ato da inscrição. A lista com os documentos necessários está disponível no edital, no site portalespi.manaus.am.gov.br



A diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, destaca que os classificados não devem deixar a entrega de documentação para a última hora. "É fundamental observar o que diz o edital, para apresentar a documentação necessária completa e garantir o benefício", frisa.

Ao entregar os documentos, o candidato já sai com o encaminhamento de matrícula. As instituições parceiras estão com stands no local, para atender os classificados, tirando dúvidas e até realizando matrículas.

A diretora-geral da Espi alerta, ainda, que as vagas remanescentes da primeira chamada de candidatos que não entregaram documentação - serão redistribuídas a candidatos em lista de espera. "No próximo dia 10, segunda-feira, prevemos o lançamento da lista de classificados da segunda chamada", finaliza.

