Confira as oportunidades de emprego no Sine nesta segunda (10)

Manaus - O Sine Manaus está selecionando candidatos para 29 vagas de emprego nesta segunda-feira (10), a partir das 8h. Os postos que estarão atendendo são os da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul e do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense.

Os candidatos interessados nas vagas deverão levar os documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Confira abaixo e no site da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) (antiga Semtrad) as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Sine Manaus - Constantino Nery

Av. Constantino Nery, 1.272 – São Geraldo (próximo à Sorveteria Glacial)

1 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS

ESCOLARIDADE: Superior Cursando Administração, Marketing e Publicidade e Propaganda;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve ter boa comunicação.

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve ter boa comunicação.

2 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Superior Cursando ou Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Desejável curso de Atendimento ao Cliente.

2 VAGAS: AUXILIAR DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Superior Cursando ou Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório curso de Atendimento ao Cliente atualizado.

3 VAGAS: ATENDENTE

ESCOLARIDADE: Superior Cursando ou Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório curso de Atendimento ao Cliente atualizado.

5 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO – Contrato por tempo determinado

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Desejável experiência em eletroeletrônico. Necessário ter disponibilidade de horário.

Posto Sine Manaus - Shopping Philippe Daou

Av. Camapuã, 2985 - Cidade Nova, em frente ao T4

2 VAGAS: GERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência no segmento de confecções e obrigatório saber usar o pacote office.

2 VAGAS: SUBGERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência no segmento de confecções e obrigatório saber usar pacote office.

3 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência na área administrativa e ter inglês fluente.

2 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com vendas e ter CNH categoria B.

2 VAGAS: VENDEDOR INTERNO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência na área de vendas, bom atendimento e assiduidade.

1 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com atendimento e ter disponibilidade de horário.

2 VAGAS: REPOSITOR – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência como reposição, arrumação e distribuição de roupas.

1 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com operação de caixa.

