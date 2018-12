Vai estudar? Veja vagas e como se matricular em escolas de Manaus

Os novos alunos devem ir presencialmente à escola para onde a vaga foi solicitada, munidos dos documentos para matricula | Foto: Divulgação

Manaus - As redes públicas municipal e estadual de ensino oferecerão mais de 180 mil vagas para novos alunos, da capital e interior, no ano letivo de 2019. A matrícula de novatos inicia no dia 14 de janeiro para estudantes com deficiência. De 16 até 20 do mesmo mês, começam para discentes do ensino regular, sem deficiência.

As reservas de vaga poderão ser feitas on-line, a partir de 00h01 do calendário estabelecido, por meio do site www.matricula.am.gov.br .

As matrículas presenciais poderão ser feitas entre 16 a 18 de janeiro, nas mais de 1 mil unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc).

O anúncio do calendário e das novas vagas foi feito na manhã desta terça-feira, 11/12, pela secretária da Semed, Kátia Schweickardt, e pelo secretário da Seduc, Gedeão Amorim, em entrevista coletiva no auditório da Semed.

Na Semed, serão ofertadas mais de 40 mil vagas para alunos novatos, sendo 27 mil para a educação infantil e 12 mil para o ensino fundamental. Com isso, a rede terá um acréscimo de 2,2%, tendo capacidade de atendimento de mais de 250 mil alunos.

Para o próximo ano, a secretaria municipal também vai inaugurar sete unidades de ensino, sendo cinco creches e dois Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), chegando a um total de 503 unidades em funcionamento.

Os interessados podem fazer o cadastro do novo aluno pelo site. A ação não garante a vaga, mas facilita o processo no dia da matrícula, uma vez que os dados do aluno já terão sido registrados anteriormente.

A secretária da Semed, Kátia Schweickardt, destacou que, desde que o sistema de matrículas por meio virtual foi implantado, Manaus se tornou um case de sucesso e reforçou que, com a utilização do site, os interessados não vão precisar sair de casa para realizar o processo.

“A partir do dia 14 de janeiro começam as matrículas para os alunos com deficiência e do dia 16 de janeiro para novos alunos sem deficiência, a reserva de vagas vai ser feita pelo site. As pessoas não vão precisar ir para filas, podem fazer do computador da sua casa, do seu trabalho, a reserva de vagas, facilitando o processo, como determina o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Elas também vão poder procurar as mais de mil unidades escolares públicas para serem atendidas presencialmente, mas não precisam ir até a unidade em que desejam que o filho seja matriculado, caso a mesma esteja mais movimentada, porque o sistema de matrículas é integrado. Assim, posso ir a uma escola estadual com pouca movimentação e fazer a matrícula na escola municipal que desejo e vice-versa”.

O secretário Gedeão Amorim também destacou a comodidade de fazer a matrícula de casa. “Este ano o sistema melhorou bastante, facilitando ainda mais o processo para os novos alunos. Os pais não precisam ficar na porta da escola, basta acessar do computador, colocar todas as informações necessárias e pronto”.

Após a realização da reserva de vaga, pais e responsáveis terão o prazo de três dias para efetivar a matrícula. Dessa vez, indo presencialmente à escola para onde a vaga foi solicitada, munidos dos seguintes documentos do aluno: duas fotos 3x4 e originais e cópias da certidão de nascimento, do cartão de vacina, do documento com foto do responsável pelo estudante e do comprovante de residência.

A novidade deste ano é que não precisa baixar o aplicativo, como explicou o presidente da Empresa de Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam), Fábio Naveca.

“O sistema para este ano está muito mais moderno e simples de ser utilizado. Não vai ser necessário baixar o aplicativo para realizar a matrícula, já que o site pode ser acessado por qualquer aparelho desde que tenha internet”.

Rematrícula e Reordenamento

O calendário de matrículas da rede pública tem início com o período de rematrícula dos alunos, entre 19 de dezembro a 2 de janeiro, nas próprias unidades onde os estudantes concluíram o ano letivo de 2018.

Segundo da Divisão de Informação e Estatística da Semed, serão feitas as rematrículas de 211.498 estudantes da rede municipal de ensino, de forma automática.

Os reordenamentos de alunos da Educação Infantil e ensino fundamental, que cursaram ensino/fase em uma escola que não oferece continuidade para 2019, serão feitos nos dias 3 e 4 de janeiro, e a confirmação, que deverá ser realizada pelos pais ou responsáveis do estudante na escola em que ele foi matriculado, acontece nos dias 7 e 8 do mesmo mês.

Já as transferências para todos os anos e séries acontecem entre 9 a 13/1, pela web, e de 9 a 11/1, presencialmente nas escolas do Estado e Município.

