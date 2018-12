TJAM lança seleção para estágio de Nível Médio para vagas no interior

A prova on-line será constituída de 20 questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Informática e Lei de Estágio. | Foto: Raphael Alves





Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou edital de seleção pública para estágio em Nível Médio, voltado para o preenchimento de vagas em Comarcas do interior do Estado. O edital prevê vagas para 31 Comarcas e formação de Cadastro para outras 30 localidades do interior e pode ser acessado no Diário da Justiça Eletrônico desta sexta-feira (14), disponível em: www.tjam.jus.br.

Organizada pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (EASTJAM), a seleção é voltada para estudantes que, no ano de 2019, cursarão o 1º ou 2º ano do ensino médio, não profissionalizante, em escolas públicas estaduais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e que tenham nota do componente curricular de Língua Portuguesa (no ano escolar de 2018) igual ou superior a 6,0.

Os interessados deverão se inscrever, entre os dias 9 e 29 de janeiro de 2019, no endereçoeletrônico: http://estagiointeriormedio.tjam.jus.br/estagiosinteriormedio/candidatos/add.

No mesmo endereço eletrônico e no mesmo período (de 9 a 29 de janeiro de 2019), os candidatos interessados deverão responder à prova de seleção que deverá ser preenchida imediatamente ao formulário de inscrição.

A prova on-line será constituída de 20 questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Informática e Lei de Estágio. O conteúdo que será exigido na referida prova pode ser acessado no edital do certame.

Com previsão da divulgação e homologação do resultado, assim como da convocação dos primeiros colocados, no 1º semestre de 2019, o programa de estágio do TJAM destinará, ao estagiário, uma bolsa-auxílio mensal ao valor de 300 reais, mais auxílio-transporte mensal no valor de 100 reais. Os candidatos convocados para assinatura de contrato para o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário cumprirão jornada de atividades de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Informações sobre o processo de seleção poderão, também, ser obtidas pelo contato telefônico (92) 2129-6681 ou pelo e-mail:escoladoservidortjam@gmail.com

