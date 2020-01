Plano de cargos e salários e concurso público aprovados em Barreirinha

| Foto: Divulgação

Manaus - A Câmara Municipal de Barreirinha aprovou projeto de lei que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos do Executivo Municipal, e determina a realização de concurso público na cidade. O projeto do prefeito Glenio Seixas (PMDB) amplia para 1.251 o número de servidores públicos no município.

De acordo com o prefeito Glênio Seixas, o Projeto Lei que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores municipais beneficiará a todos os servidores. Já a realização do concurso fará a recomposição do quadro de pessoal tendo em vista que está defasado, pois grande parte dos servidores se encontram aposentados ou estão em processo de aposentadoria, afastados ou licenciados.



“Infelizmente a prefeitura não pode empregar toda a população, porém, através do concurso público, será oportunizada oportunidades de trabalho. Assim, o atendimento à população poderá ser feito com qualidade, racionalidade e transparência”, afirmou o prefeito.