Defensoria dá posse a mais 12 novos servidores aprovados no Amazonas

Os novos servidores reforçarão o quadro de recursos humanos da instituição na capital e nos polos do interior. | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

Manaus (AM) - O defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva, deu posse a mais 12 novos servidores aprovados em concurso público.

A cerimônia de posse foi realizada no auditório da sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na manhã desta quinta-feira (5). Os novos servidores reforçarão o quadro de recursos humanos da instituição na capital e nos polos do interior.

A solenidade contou ainda com a participação do subdefensor geral, Thiago Nobre Rosas, e o corregedor-geral, Marco Aurélio Martins.

Para o defensor geral, Ricardo Paiva, a Defensoria é uma escola de vida, onde os novos servidores poderão ter muitos aprendizados.Em seu discurso, ele lembrou do seu início da instituição como estagiário e servidor comissionado, quando aprendeu a se colocar no lugar do outro.

“Que vocês possam encontrar um propósito nessa instituição, que nessa pandemia salvou vidas. Que vocês façam o melhor que puderem”, disse ele aos empossandos.

Paiva também ressaltou que a Defensoria é uma instituição em crescimento, que já evoluiu muito aos longo dos últimos anos. “Quando assumi o cargo de defensor, em 3 de fevereiro de 2005, fui para o interior e recebi uma caixa de papelão e alguns bloquinhos de anotação. Eram (à época) apenas 50 defensores. Hoje, temos 138 defensores públicos. Então, a gente percebe que foi um momento de transformação, de crescimento”, disse.

Polyana Peixoto Pinheiro, que tomou posse no cargo de Psicologia, fez o discurso representando todos os empossandos. Em suas palavras, ela citou a poetisa Cora Coralina, do seu Estado Natal, Goiás. “É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça”, disse.

A nova servidora também ressaltou que todos e todas que estavam tomando posse escolheram, de alguma forma e por vários motivos, a carreira no serviço público, mas o fato de estarem em uma instituição como a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, “amplifica o sentido de servir ao público, principalmente no momento em que vivemos, com uma pandemia, em que o acesso aos direitos, mais do que nunca, precisa ser defendido e preservado”.

“Que possamos agora, enquanto servidoras e servidores da Defensoria Pública do Amazonas, contribuir com ética, eficiência e compromisso com a sociedade, na implementação dos valores e missões institucionais. Que possamos seguir nessa dimensão coletiva, conjugando o verbo esperançar”, afirmou Polyana.

A nova servidora encerrou o discurso citando o poeta Thiago de Mello. “Como uma goiana que escolheu o Amazonas para viver, encerro as minhas palavras com o poeta amazonense Thiago de Melo: ‘Fica decretado que agora vale a verdade, que vale a vida e que, de mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira’”.

Boas-vindas

Para o subdefensor geral, Thiago Nobre Rosas, os novos servidores estão em uma instituição, onde vão servir a pessoas que têm menos do que eles e que a Defensoria fará o papel de engrandece-las como pessoas.

“Tomem isso como uma grande oportunidade de vida. Vocês vão encontrar realidades difíceis, mas não é motivo para desistir e sim para se motivar a fazer o mundo melhor. Quem está na Defensoria acredita em fazer um mundo melhor”, disse Rosas, acrescentando que o novos servidores devem ter coragem, não devem “ter medo de mudar a vida das pessoas, de sair fora da caixa”.

Ao dar as boas-vindas aos servidores, o corregedor Marco Aurélio Martins destacou que no início de sua carreira pediu à força superior, na qual acredita, que pudesse ser uma pessoa útil e que, apesar de ter sido aprovado em vários concursos, acabou optando pela Defensoria do Amazonas.

“Não há melhor lugar para fazer o bem. É uma instituição plural. Sintam-se acolhidos. O esforço de vocês para passar no concurso será premiado pela alegria dos assistidos. Vocês estão aqui para fazer o bem. Façam o máximo!”, afirmou. Empossados como novos defensores do Estado do Amazonas:



Tomaram posse:

Polyana Peixoto Pinheiro (Psicologia);

Lucas Gois Pereira (Assistente Técnico Administrativo);

Maria Maia Pinto (Serviço Social);

Daniel Guerra Lopes (Assistente Técnico Administrativo);

Natália Cristina de Moraes (Analista Jurídico);

Francelle Santos Araújo Segatto (Analista Jurídico);

Juan José Pino Martinez (Analista Jurídico);

Daniel Ferreira Damian (Assistente Técnico em Tecnologia da Informação);

Edson Carlos do Carmo Macapuna (Assistente Técnico Administrativo);

Yuna Barreto Cerdeira (Analista Jurídico);

Alex Fabiano Pimenta dos Santos (Assistente Técnico de Suporte)

Isaac Ramos (Assistente Técnico Administrativo).

