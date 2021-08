Sefaz institui Comissão para realizar concurso público no Amazonas

Sefaz-AM | Foto: divulgação

Manaus (AM) - O concurso público para a Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) começou a tomar forma nesta semana. Foi instituída uma comissão para identificar necessidades da Pasta, fazer levantamentos de quadro pessoal do órgão, verificar o orçamento e deliberar sobre quaisquer questionamentos para poder realizar o certame.

Além disso, a comissão deve apresentar o orçamento autorizado para a realização do concurso, definir o perfil dos candidatos, estabelecer as etapas de seleção por cargo e estipular data e regiões de aplicação das provas.

De acordo com a portaria nº 0252/2021 da Sefaz, as decisões sobre o concurso serão tomadas por maioria simples dos votos dos membros, sendo necessária a presença de, no mínimo, 50% deles. No total, 13 servidores foram designados para esta ‘missão’.

Os trabalhos da comissão devem ser concluídos até o dia 17 de agosto. Porém, esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias.

A Portaria que institui a comissão está aqui .

*Com informações da assessoria

