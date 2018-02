Tjam reintegra 72 servidores públicos aprovados em concurso de Maués

Para decidir sobre este caso, em processo de julgamento há quase 18 anos, o julgamento contou com 16 votos favoráveis. | Foto: André Alves

Manaus - As Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) decidiram na quarta-feira (22), que os 72 servidores públicos do município de Maués, aprovados em concurso público, em 1997 e exonerados por meio de um decreto municipal, que declarou a nulidade do certame, em 2001, sejam reintegrados no funcionalismo público da cidade. A assessoria de comunicação do prefeito de Maués, Júnior Leite (Pros), informou, que assim que houver notificação sobre a decisão, a prefeitura tomará as devidas providências.



Para decidir sobre este caso, em processo de julgamento há quase 18 anos, o julgamento contou com 16 votos favoráveis. O voto divergente ao do relator no processo nº 4004291-65.2015.8.04.0000 é de autoria do desembargador Cláudio Roessing, cujos argumentos pela procedência da Ação Rescisória foram seguidos pela maioria dos magistrados da Corte. Na ação, o desembargador julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória em favor dos servidores, rejeitando os Embargos de Declaração opostos no processo e confirmando a sentença de 1ª instância.

Ao justificar a decisão, Roessing citou que o decreto que exonerou os servidores “deveria, obrigatoriamente, ter sido precedido de processo administrativo e, diante da ausência deste, resta configurada a violação expressa da norma prevista no art. 41, § 1º, II da Constituição Federal, cuja redação é clara ao dispor que ‘o servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa’”, apontou o desembargador, salientando que a sentença de 1ª instância foi enfática ao explicar o motivo pelo qual o decreto permanece ilegal, em razão do procedimento administrativo ter sido efetuado em data posterior à sua edição.

O caso

A polêmica iniciou com a realização de concurso público em 1997. E, depois de aprovados e lotados em suas funções, após três anos do certamente, os servidores foram surpreendidos com um decreto, em que o município declarou nulo o certame e os dispensou. Inconformados, os requerentes ingressaram na Justiça ajuizando ação cautelar inominada, convertida em ação ordinária, para concessão de antecipação de tutela para reintegrá-los ao Serviço Público.

