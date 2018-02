Município do AM abre processo seletivo gratuito com 350 vagas

Santa Isabel do Rio Negro- O Processo seletivo para a Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro (distante 737 quilômetros de Manaus) abriu edital nesta sexta-feira (23) para 350 vagas. A seleção será para contratação temporária de novos servidores que vão prestar atendimento na Secretaria Municipal de Educação.

Os cargos são para professores, pedagogos, nutricionistas, técnico em nutrição, auxiliar de creche, auxiliar de biblioteca e auxiliar de serviços gerais. Os candidatos aprovados e convocados atuarão em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 965,00 a R$ 4.500,00.

Os interessados devem realizar as inscrições mediante a apresentação dos documentos solicitados em edital, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Padre Tiago, s/nº, Bairro Aparecida.

A divulgação do resultado final será feita pelo Diário dos Municípios. Já a validade do seletivo será de um ano, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração municipal.

O edital completo pode ser conferido no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, edição de 22 de fevereiro de 2018, acessível pelo link: http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/C042D034

Concurso em Anori

O processo seletivo para a Prefeitura do Município de Anori (distante 274 quilômetros de Manaus) encerra inscrições nesta sexta-feira (23). São 188 vagas em diversos cargos de níveis, fundamental, médio e superior. Os salários variam R$ 1.067,82 a R$ 5 mil.

As inscrições vão até esta sexta-feira (23) e podem ser feitas no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, apenas na sede da Prefeitura Municipal de Anori, na Praça Capitão Pedro Silva, 168, em Anori.

Edição: Bruna Souza

