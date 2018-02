Banco da Amazônia abre concurso com salários de até R$ 2.829,75

Com provas previstas para ocorrer no mês de abril, o concurso será organizado pela Fundação Cesgranrio | Foto: Divulgação

Manaus - O Banco da Amazônia lançará na próxima semana edital de concurso público para preenchimento de 46 vagas na instituição. Do total, 20 se destinam à técnicos bancários, 25 para técnico científico na área de Tecnologia da Informação (TI) e uma para a área de Medicina do Trabalho, com salários de R$ 2.380,82 para o primeiro cargo, e R$ 2.829,75 para os outros dois.



Além disso, todos recebem auxílio-alimentação no valor de R$ 1.317,83. A jornada de trabalho é de seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais para os cargos de técnico bancário e técnico científico TI e de 20 horas semanais para o cargo de técnico científico Medicina do Trabalho.



De acordo com o Banco da Amazônia, em todos os casos haverá cadastro reserva. Com provas previstas para ocorrer no mês de abril, o concurso será organizado pela Fundação Cesgranrio, empresa também responsável pela realização do último concurso do banco, em 2015.



Nesse certame foram 826 aprovados e 288 candidatos convocados, sendo 286 técnicos bancários e dois técnicos científicos.



“Além de remuneração e benefícios bem atrativos, nossa empresa possibilitará ao profissional que vier a trabalhar conosco um ambiente de qualidade, em uma Instituição com grande reputação no mercado, responsável por quase 70% da concessão de crédito de fomento na Amazônia”, ressalta Bruna Paraense, gerente de Gestão de Pessoas do Banco da Amazônia.



Os convocados para técnico bancário podem ser lotados em qualquer das localidades que o banco possua unidade, distribuídas principalmente na região Norte do país e nos Estados do Mato Grosso e Maranhão. Já os convocados para técnicos científicos Ti e Medicina do Trabalho serão lotados, exclusivamente, na região metropolitana de Belém, no Pará.





Leia mais:



Já foi vítima de assédio sexual? Isso é crime



Conheça a história de Atalaia do Norte, a princesinha do Javari



Detran lança CNH digital nesta segunda-feira