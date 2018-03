FAB oferece 21 vagas para cargo de controlador de tráfego aéreo

Manaus - A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza um processo seletivo simplificado para preencher, temporariamente, 21 vagas na função de Controlador de Tráfego Aéreo para os Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) de Manaus (AM), Belém (PA), São Luís (MA) e Confins (MG).

O cargo exige formação técnica em informática, computação gráfica, informática para internet ou rede de computadores com carga horária mínima de 1.000 horas e a prestação do Serviço Militar Temporário será de até 8 anos.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 05 a 23 de março de 2018, pela internet, no site www.fab.mil.br



Provas

A seleção compreenderá avaliação curricular realizada pela Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP). Em seguida, os candidatos passarão por avaliação da produção oral em língua inglesa realizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Os convocados serão classificados no quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe (QSCon), com previsão inicial para incorporação em 14 de maio de 2018.

A capacitação inclui adaptação à atividade militar e o curso de controlador de tráfego aéreo no Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), para adaptação à atividade funcional.

Concurso Público

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) divulgou, no último dia 20 de fevereiro, no Diário Oficial da União, o edital de abertura do concurso concurso com oferta de 1.300 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN).

As inscrições devem ser feitas a partir das 8h desta quinta-feira (1º) e seguem até 23h59 do dia 30 de março de 2018, horário oficial de Brasília/DF, pelo site www.mar.mil.br/cgcfn no link “Concursos”. A taxa de inscrição é de R$ 30, devendo ser paga em qualquer agência bancária até o dia 2 de abril.

Edição: Lívia Nadjanara

