Você é professor? Há vagas em Roraima com salário de até R$ 5 mil

Boa Vista - São 30 vagas de professor substituto para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR). O novo edital visa a realização de processo seletivo simplificado para preencher vagas em caráter temporário. A atuação será nos campi de Amajari, Avançado Bonfim, Boa Vista, Boa Vista Zona Oeste e Novo Paraíso.

As funções exigem, pelo menos, graduação na área de atuação. As remunerações ofertadas variam entre R$ 3.121,76 e R$ 5.742,14 por jornadas de trabalho de 40 horas semanais. O IFRR oferece ainda auxílio-transporte, auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00 por dependente até os cinco anos de idade e auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 28 de fevereiro e 11 de março de 2018, pelo site https://certame.ifrr.edu.br.A taxa de inscrição custa R$ 50,00.

O certame constará de avaliação de desempenho didático de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos de caráter classificatório. A prova de desempenho didático será realizada no Campus Boa Vista, nos dias 24 ou 25 de março, em horários a serem divulgados no site www.ifrr.edu.br.

A duração do contrato será de 6 meses, podendo ser renovado, por interesse da Administração, não excedendo, porém, o período máximo de vinte e quatro meses.

Vagas e áreas



Campus Amajari - Biologia (1), educação física (1), engenharia de pesca (2), informática (1), matemática (1), língua portuguesa/espanhola (1), química (1) e zootecnia (1);

Campus Avançado Bonfim - Administração (1), comércio exterior (1), contabilidade (1) e língua portuguesa/espanhola (1);

Campus Boa Vista - Física (1), informática (1), língua espanhola (1), língua portuguesa/literatura (1), matemática (1) e turismo (1);

Campus boa vista zona oeste - Contabilidade (1) e língua portuguesa/inglesa (1);

Campus Novo Paraíso - Artes (1), educação física (1), engenharia agrícola (1), engenharia de pesca (1), engenharia florestal (1), informática (1), matemática (1) e português (1);

O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, contado a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração;

