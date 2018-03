Prefeitura de Itapiranga abre concurso com 145 vagas

Manaus - A partir de amanhã (5), moradores do município de Itapiranga e demais localidades poderão se inscrever no concurso público divulgado pela prefeitura do município por meio do edital nº 04/2018, destinado à contratação de novos servidores de todos os níveis de escolaridade. O certame está sendo executado sob responsabilidade do Instituto Merkabah.

As inscrições estarão abertas até o dia 16 de abril deste ano, e os interessados deverão efetuá-las por meio do site www.institutomerkabah-am.com.br . Os valores cobrados como taxa de inscrição variam entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

Os candidatos aprovados e convocados atuarão em regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.030,00 e R$ 3.500,00.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, ao critério da Prefeitura, ser prorrogado uma vez por igual período.

Prova

De acordo com o edital, o certame consistirá de provas objetivas para todos os cargos, com previsão de que sejam aplicadas entre os dias 19 e 20 de maio de 2018, em locais informados posteriormente. Candidatos inscritos para cargos de nível superior, passarão ainda por avaliação de títulos.

O edital completo pode ser conferido no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, edição de 1° de março de 2018, acessível pelo link: http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/C86B8207.

Vagas

São disponibilizadas 145 vagas, assim distribuídas: Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira(o), Vigia, Gari, Motorista Fluvial de Transporte Escolar, Motorista de Veículos Leves – CNH B/C, Motorista de Veículos Pesados – CNH D/E, Pedreiro, Carpinteiro, Mecânico, Operador do Sistema Hidráulico, Operador de Máquinas Pesadas, Assistente Administrativo, Fiscal de Tributos, Fiscal Ambiental, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnico em Contabilidade, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Nutricionista, Pedagogo, Professor NS 1º ao 5º ano, Professor NS de Educação Infantil, Professor NS de inglês, Professor NS de Artes, Professor NS de Ciências, Professor NS de Educação Física, Professor NS de Ensino Religioso, Professor NS de História, Professor NS de Geografia, Professor NS de Matemática e Professor NS de Língua Portuguesa.





