Você é professor e quer ganhar mais de R$ 5 mil? Ufam realiza seleção

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) publicou, pelo Diário Oficial da União, o edital 17/2018 o processo seletivo simplificado que visa preencher, em caráter temporário, 28 vagas no cargo de professor substituto para lotação nas Unidades Acadêmicas da Capital e do Interior.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais titulação em nível de mestrado em alguns casos. As remunerações ofertadas variam entre R$ 2.236,29 e R$ 5.742,14.

Empregos

As vagas serão para disciplinas de Oftalmologia, Traumato/Ortopedia, Obstetrícia, Anestesiologia Clínica, Artes Visuais ou Educação Artística, Antropologia, Administração/Gestão de Empresas, Ciências Sociais, Administração/Finanças, Administração/Gestão, Arquivologia, Dinâmica de Grupo e Ética Profissional, Neuropsicologia e Psicofarmacologia, Libras, Língua e Literatura Portuguesa, Clínica Integrada/Pré-Clínica, Letras e Linguística, Química, Engenharia de Produção, Agronomia, Língua Espanhola ou Letras, Currículo e Didática e Psicologia da Educação/Psicologia da Educação e Desenvolvimento.

Inscrição



As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 16 de março de 2018, das 9h às 11h e das 14h às 17h, diretamente nas secretarias das Unidades Acadêmicas ofertantes das vagas. A taxa de inscrição vai de R$ 90 a R$ 180.

O processo seletivo simplificado será realizado por meio de prova didática de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter meramente classificatório. A prova didática será realizada no dia 23 de março, em locais e horários que serão ainda divulgados.

O prazo de validade da seleção será de um ano, prorrogável por igual período, a contar da publicação do ato de homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

