Concursos e processos seletivos no AM com salários de até R$ 30 mil

Manaus - 2018 começou com grandes oportunidades para quem quer estabilidade financeira, por meio de concursos públicos ou processos seletivos. O Amazonas está disponibilizando pelo menos dois concursos públicos e vários processos seletivos tanto na capital quanto no interior. Confira a lista de oportunidades:

Processo Seletivo

Transpetro



A Transpetro está com inscrições abertas para o processo seletivo público para 156 profissionais, sendo 53 para cargos de nível médio e 103 de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 7 de março. O edital está disponível no site da Fundação Cesgranrio e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço www.cesgranrio.org.br.

Prefeitura de Maraã

Dois editais foram publicados pela Prefeitura de Maraã (município distante 663 km de Manaus) para processos seletivos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 954 a R$ 30 mil por jornada de trabalho de 20, 30 e 40 horas por semana.

As inscrições serão realizadas entre os dias 6 e 12 de março de 2018, das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30 na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Travessa Getúlio Vargas, 133, Centro de Maraã. Não será cobrada taxa de inscrição.

FAB Controlador

A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza um processo seletivo simplificado para preencher, temporariamente, 21 vagas na função de Controlador de Tráfego Aéreo para os Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) de Manaus (AM), Belém (PA), São Luís (MA) e Confins (MG).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de março de 2018, pela internet, no site www.fab.mil.br



Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural



O processo seletivo que visa o preenchimento de vagas e cadastro reserva para o cargo de auxiliar administrativo da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) está com inscrições abertas. Ao todo, 16 vagas (12 de cadastro reserva) serão disponibilizadas, exclusivamente para pessoas com deficiência. As inscrições poderão ser feitas até as 17h. O edital está disponível no site da instituição.

UFAM

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) está com 28 vagas para cargos de professor substituto para lotação nas Unidades Acadêmicas da capital e do interior. As funções exigem graduação na área de atuação, mais titulação em nível de mestrado em alguns casos. As remunerações ofertadas variam entre R$ 2.236,29 e R$ 5.742,14.

Concursos

Basa



O Banco da Amazônia (Basa) está com concurso público com 46 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários são de até R$ 2.829,75 com inscrições até o dia 19 de março. O Basa ainda fará cadastro reserva de 505 pessoas. O edital pode ser consultado no site do banco.

PGM

A Procuradoria Geral do Município de Manaus (PGM) depois de 12 anos está com edital aberto para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de procurador. São oito vagas para o cargo de Procurador do Município de Manaus de 3ª Classe com salário inicial de R$ 19.343, 91. As inscrições vão até o dia 9 de março. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250.

